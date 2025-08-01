Фейк: социальный рейтинг появится в России после введения мессенджера MAX

Слух о социальном рейтинге в России после внедрения MAX оказался фейком

В Сети появилась информация, что в России введут социальный рейтинг после полноценного внедрения программного обеспечения платформы MAX. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях появилось видео с выступлением женщины, утверждающей, что после внедрения платформы MAX в России введут систему социального рейтинга.

По ее словам, уже существует утвержденная разработка, которая классифицирует граждан по степени «полезности государству» через платформу под названием «Мы».

Женщина заявляет, что рейтинг автоматически сформируется на основе государственных данных и присваивается непосредственно в приложении MAX. Она ссылается на якобы имеющиеся подтверждения от проректора РГСУ Василия Уроженко еще в 2022 году.

Правда

Данное видео содержит абсолютно недостоверную информацию. В России действительно существует платформа «Мы», разработанная Российским государственным социальным университетом.

Она позволяет пользователям создать социальный портрет и проследить его возможные изменения. На сайте подчеркивается, что данные не влияют на жизнь, доступ к услугам или карьеру.

Платформа доступна всем желающим — анкету можно заполнить анонимно, а результаты не сохраняются в системе. Среди вопросов: наличие семьи, планы по ее созданию, дети и родительские намерения. Разработчики отмечают, что контроль через анкету «возможен только в кино».

В России не планируют вводить государственную систему социальных рейтингов, хотя коммерческие компании могут использовать подобные механизмы, заявлял зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Депутат пояснял, что существующие рейтинги — исключительно инициатива бизнеса.

«У государства нет планов создавать какие-либо социальные рейтинги, и, по моим личным ощущениям, общество воспримет это негативно», — рассказал он.

Горелкин отмечал, что речь идет об аналогах китайской системы оценки граждан, действующей с 2021 года, но в российском случае такие практики применяют только банки и соцсети без участия государства. Проект создали в рамках социологических исследований университета, но никакой связи с мессенджером MAX, вопреки утверждениям из видео, нет.

Национальный мессенджер MAX анонсировали в марте 2025 года, а в июне соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Платформа объединит мессенджер с государственными сервисами.

Для удобства граждан действительно запланирована интеграция с «Госуслугами» — для оплаты штрафов и других сервисов. Однако сообщения о присвоении социальных статусов через MAX не подтверждаются официальными источниками.

Таким образом, информация о введении социального рейтинга в России после внедрения MAX не соответствует действительности. Мессенджер создается исключительно для удобного доступа к «Госуслугам» и коммуникации, без каких-либо функций оценки граждан.

Платформа «Мы», разработанная РГСУ для социологических исследований, не связана с мессенджером и не влияет на жизнь граждан, а ее данные используются исключительно в научных целях. Как неоднократно подчеркивали официальные лица, включая представителей Госдумы и Минцифры, введение государственной системы социальных рейтингов в России не планируется.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.