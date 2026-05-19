Фейк: семьям с детьми школьного возраста назначили новое пособие в размере МРОТ

В России семьи с детьми школьного возраста якобы будут получать новое денежное пособие, равное МРОТ. Информацию об этом распространяют в Сети, ссылаясь на поручение президента Владимира Путина.

Фейк

Глава государства, по версиям в постах, распорядился ввести новое денежное пособие для семей, воспитывающих детей школьного возраста. В публикациях утверждают, что его будут назначать в размере МРОТ, причем одобрение выплаты возможно даже при отсутствии подтвержденного дохода — средства получит каждая семья.

Кроме того, оформить пособие можно с января, а выплаты начали поступать в феврале. Для получения информации о размере пособия в конкретном регионе и форме оформления делается отсылка на сторонний канал.

Правда

Информация не соответствует действительности и имеет все признаки мошеннического контента. На недостоверность информации указывает отсутствие официальных источников. Ни на портале «Госуслуги», ни на сайте Социального фонда России, ни в официальных публикациях органов власти сведения не подтверждаются. Все актуальные данные о мерах социальной поддержки размещаются исключительно на государственных информационных ресурсах.

Используется типичная схема привлечения аудитории. Указание на необходимость перейти по ссылке на сторонний канал в мессенджере для «оформления выплаты» или «уточнения размера» является классическим методом накрутки подписчиков и последующего вовлечения граждан в мошеннические схемы, включая сбор персональных данных, предложения нелегальных инвестиционных инструментов и онлайн-казино.

Заставляют насторожиться и заведомо нереалистичные условия. Утверждение о том, что пособие получит «каждая семья» без подтверждения дохода, противоречит принципам адресности социальной поддержки, закрепленным в действующем законодательстве.

Оно действительно предусматривает ряд мер помощи семьям с детьми, однако их условия принципиально отличаются от распространяемого фейка.

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. С 1 января 2026 года вступило в силу новое требование к минимальному доходу: каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход за расчетный период (12 месяцев) в размере не менее 8 МРОТ (на 2026 год — не менее 216 744 рублей).

Ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми (вводится с 2026 года на основании Федерального закона от 13.07.2024 № 179-ФЗ) предоставляют при условии уплаты НДФЛ, отсутствии задолженности по алиментам, непревышении среднедушевого дохода семьи 1,5-кратной величины прожиточного минимума, а также с учетом имущественного ценза. Ее размер составляет разницу между внесенным НДФЛ и налогом, исчисленным по ставке 6%. Оформить выплату можно будет с 1 июня до 1 октября 2026 года через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

Материнский (семейный) капитал: с 7 июня 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 256-ФЗ, уточняющие порядок учета сведений о лицах, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, и сроки рассмотрения заявлений.

