Фейк: сайт по продаже талонов на бензин крупных сетей АЗС запустили в России
Сайт по продаже талонов на бензин крупных сетей АЗС оказался подделкой
В Сети начали распространять сведения о том, что для россиян запустили сайт по продаже электронных талонов на бензин крупных сетей АЗС в разных регионах России. Однако эта информация оказалась недостоверной.
Фейк
В интернете появился сайт, где якобы можно купить электронные топливные талоны на бензин и дизель для заправки на крупнейших российских сетях АЗС, включая «Газпром», «Роснефть», «Т-нефть» и «Лукойл».
Представленный ресурс имеет признаки мошеннической деятельности. Его основная цель — хищение финансов под видом предоставления востребованного сервиса.
Правда
О первых признаках недобросовестности сайта свидетельствует его базовая нефункциональность. При попытке детального ознакомления с условиями пользователь обнаруживает, что кнопки «Как это работает» и «Преимущества» не реагируют на нажатия, а гиперссылки на официальные страницы в социальных сетях ведут в никуда.
Отсутствует и критически важная информация о сути предложения: непонятно, распространяется ли приобретаемый талон на все перечисленные сети АЗС или только на одну точку. Единственным живым элементом на странице остается форма заказа объема топлива (на 10, 50 или 100 литров), которая сразу ведет к оплате, — это классический сценарий фишинга.
Дополнительным подтверждением рисков служат данные о сайте. Его IP-адрес привязан к Лондону и одномоментно к Канаде. Оба этих факта нетипичны для официальных представительств российских компаний.
О недобросовестности источника говорит и контактный номер +7 (800) 555-33-22, выведенный на сайте. В действительности он закреплен за компанией из Воронежа, чья деятельность связана с автомобилями и не имеет ни малейшего отношения ни к торговле нефтепродуктами, ни к известным отраслевым монополистам.
Данный интернет-ресурс действует в русле уже известных схем с топливными талонами. Совсем недавно мы опровергали аналогичную махинацию. В социальных сетях распространяли информацию о том, что «Роснефть» из-за нехватки бензина будто бы начала выдачу талонов на 50 литров горючего и создала для этого специальный сайт.
Фишинговые атаки с использованием талонов на топливо строятся на базовых принципах социальной инженерии. Аферисты выбирают наиболее острые для общества темы, например колебания розничных цен на бензин, чтобы создать атмосферу тревоги и склонить жертву к неосмотрительным действиям на сайте-двойнике. Такой комментарий в интервью Pravda.Ru дал эксперт по кибербезопасности в банковской сфере Андрей Мельников.
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