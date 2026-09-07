Фейк: с 1 октября операции свыше 10 тысяч рублей будут проводить после подтверждения через «Госуслуги»

В Сети распространили информацию о том, что с 1 октября для россиян введут дополнительную обязательную верификацию при расходных операциях на сумму более 10 тысяч рублей. Более того, подтверждать личность теперь якобы придется через «Госуслуги».

Фейк

В Сети распространяется информация о введении с 1 октября 2026 года для граждан России обязательной дополнительной верификации при совершении расходных операций на сумму свыше 10 тысяч рублей. Авторы публикаций утверждают, что подтверждать личность теперь потребуется через ЕСИА — систему «Госуслуги».

Сообщается, что нововведение затронет снятие наличных в банкоматах и кассах, переводы с банковских счетов, операции через СБП и электронные сервисы, а также оплату товаров и услуг банковскими картами и другими электронными средствами платежа.

Правда

Введение подобных норм не предусматривается ни в текущий момент, ни в перспективе. Банк России, на чьи инициативы в своих вбросах ссылаются распространители ложной информации, не публиковал на официальном портале ни одного проекта или документа, содержащего признаки готовящихся изменений в платежной системе.

В числе материалов, призванных подтвердить достоверность фейка, фигурирует видеоролик с участием главы Сбербанка Германа Грефа. Однако данная запись является дипфейком, смонтированным на основе реального выступления Грефа в Совете Федерации, датированного 17 июля. В оригинальном обращении он не затрагивал тему каких-либо ограничительных мер.

Банк России последовательно выступает за доступность и удобство платежных услуг для граждан, стремясь минимизировать барьеры при совершении повседневных финансовых операций. Регулятор неоднократно подчеркивал, что его задача — создавать комфортную среду для расчетов, а не усложнять жизнь людям дополнительными проверками.

Именно поэтому данный вброс об обязательной верификации через «Госуслуги» при тратах свыше 10 тысяч рублей абсурден по своей сути и не имеет отношения к реальной политике ЦБР, направленной на развитие платежной системы без излишних административных препятствий для граждан.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.