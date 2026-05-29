Фейк: с 1 июня россиянам запретят пользоваться телефонами на АЗС

В Сети распространили сообщения о том, что с 1 июня на российских АЗС якобы запретят пользоваться мобильными телефонами. Авторы публикаций утверждали, что МЧС и топливные операторы вводят новые противопожарные правила из-за риска случайной искры. 360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В публикациях говорится, что с 1 июня водителям якобы запретят пользоваться телефоном у топливной колонки вне салона автомобиля. Авторы постов объясняют это тем, что мобильное устройство может дать случайную искру и спровоцировать пожар.

Также утверждают, что к кассе с QR-кодом подходить можно, но за нарушение нового правила на АЗС якобы будут отказывать в обслуживании или даже вносить клиентов в черные списки.

Правда

На самом деле информация о новом запрете не соответствует действительности. В МЧС России опровергли сообщения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводят запрет на использование мобильных телефонов.

В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС. В МЧС также подчеркнули, что введение такого запрета сейчас не рассматривают.

Требования пожарной безопасности на заправках уже прописаны в Правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства в 2020 году, а также в своде правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» от 2014 года.

Отдельные ограничения на АЗС действительно связаны с использованием оборудования во взрывоопасных зонах. Например, по правилам технической эксплуатации автозаправочных станций, во взрывоопасных зонах должно применяться электрооборудование во взрывозащищенном исполнении. Оборудование без соответствующей маркировки к работе в таких зонах не допускается.

Смартфоны, как правило, не имеют отметок о взрывозащите. Поэтому пользоваться ими прямо у открытой горловины бензобака во время заправки не стоит. В этот момент концентрация паров топлива может быть высокой, а опасная зона при разливе топлива устанавливается в радиусе трех метров от колонки.

При этом речь идет не о новом запрете с 1 июня, а о стандартных мерах осторожности при обращении с топливом. Вероятность возгорания от мобильного телефона крайне мала, но полностью нулевой ее не называют: для пожара должны совпасть сразу несколько условий, включая высокую концентрацию паров бензина и появление источника воспламенения.

Таким образом, информация о том, что с 1 июня в России вводят новый запрет на использование мобильных телефонов на АЗС, не соответствует действительности. Правила работы заправок не изменили, а МЧС не планирует вводить отдельный запрет на телефоны.

