Фейк: россиянам хотят ограничить доступ в Сеть до двух раз в неделю

Посты об ограничении выхода в мобильный интернет до 2 раз в неделю опровергли

В Сети появились сообщения, что в России собираются ввести новый пакет ограничений связи. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях стали распространяться посты, в которых говорилось о новом проекте ограничений. Согласно документу, россиянам разрешат пользоваться мобильным интернетом только два раза в неделю.

В некоторых телеграм-каналах указали, что инициативу разработало Минцифры. Также авторы этих сообщений подчеркнули, что проект уже якобы утвердило правительство, и его представили на рассмотрение президенту Владимиру Путину.

Согласно постам в телеграм-каналах, инициатива предусматривает запрет на использование одновременно двух и более смартфонов, а также ряд мер по продвижению «Макса» и блокировку иностранных мессенджеров.

В том числе документ рассматривает практически полное отключение мобильного интернета в Москве и других городах, которые являются приоритетной целью для противника. Также в России якобы планируется выдача специальных разрешений на использование гражданами мобильного интернета. Им можно будет пользоваться примерно два раза в неделю по четыре часа.

В постах уточнили, что президент рассмотрит проект ограничений в ближайшие недели. После обсуждения и доработок их якобы могут ввести уже в июле или даже в конце июня.

Правда

На самом деле депутаты Госдумы не рассматривали подобные инициативы. Таких документов нет и на портале правительства России.

В стране действительно временно отключают мобильный интернет, но ограничения вводятся только при угрозе атак БПЛА. Об этом, в частности, свидетельствуют заявления Минцифры.

Данные о том, что в России якобы запретят пользоваться одновременно двумя мобильными телефонами, тоже не соответствуют действительности. Существует ограничение на количество зарегистрированных на человека сим-карт, но количество мобильных аппаратов может быть любым.

С 1 ноября 2025 года россиянин может иметь не более 20 сим-карт, иностранный гражданин — не более 10. При превышении установленного лимита операторы связи обязаны прекратить обслуживание лишних номеров.

Первоисточником фейка оказался телеграм-канал, который ранее уже распространял заведомо недостоверную информацию с антироссийским, антигосударственным уклоном. Связь этого ресурса с украинскими ЦИПсО установили еще три года назад.

