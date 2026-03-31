Фейк: россиянам грозит восемь лет тюрьмы за выращивание шалфея

Информация о том, что за выращивание шалфея грозит тюрьма, частично недостоверна

Россиянам якобы грозит штраф или до восьми лет тюрьмы за выращивание шалфея на своем участке. Эта новость быстро распространилась в СМИ, соцсетях и мессенджерах.

Фейк

В различных телеграм-каналах появилась информация о том, что дачникам в России может грозить до восьми лет лишения свободы за выращивание шалфея на участке. В частности, «Осторожно, Иркутск. Новости» приводит пояснения юристов, которые отмечают, что «за обнаружение до десяти растений нарушитель отделается штрафом в размере от трех до пяти тысяч рублей».

При превышении этого количества наступает уголовная ответственность по статье 231 УК РФ, которая предусматривает в том числе лишение свободы на срок до восьми лет.

Правда

Дачников пугают зря. Упоминание 231 статьи УК РФ говорит о том, что речь идет о наказании за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

При этом существует от 700 до 1050 видов шалфея — травянистого растения или кустарника. Около 150 видов можно встретить в виде культур на садовых участках по всему миру. В России встречается 30 видов.

Запреты касаются лишь одного вида — Шалфея предсказателей или Salvia divinorum. Это редкое психотропное растение из Мексики, содержащее сальвинорин А. Оно включено в перечень растений под контролем по Постановлению Правительства РФ № 934. Родина этого вида — мексиканский штат Оахака. В Мексике оно до сих пор используется масатеками — коренным индейским племенем, проживающим в южной части страны, преимущественно в Оахаке.

Масатеки применяют шалфей предсказателей для шаманских практик, гадания и лечения. Растение достигает более метра в высоту, имеет полые квадратные стебли, крупные листья и редкие белые цветы с фиолетовыми чашечками, покрытые ворсинками. Полые квадратные стебли имеют тенденцию ломаться или стелиться по земле.

При этом растение довольно легко укореняется в узлах — местах, где лист или ветка прикрепляются к стеблю. Когда стебель ломается или касается земли в этих местах, там могут образоваться новые корни, что позволяет растению закрепиться и продолжить рост.

В комментарии ТАСС член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина подтвердила, что ответственность в России наступает не за «шалфей вообще», а за выращивание конкретных ботанических видов, включенных в утвержденный правительством перечень растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры.

«В перечне прямо указан шалфей предсказателей (Salvia divinorum), и это не тождественно обычному лекарственному или декоративному шалфею, который выращивают на дачных участках», — подчеркнула юрист.

Кроме шалфея предсказателей, в список запрещенных для разведения растений входят мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, все грибы, содержащие псилоцибин и псилоцин. Такой список приводила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в комментарии РИА «Новости».

Таким образом, информация о том, что за выращивание шалфея на участке грозит уголовная ответственность, является частично недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.