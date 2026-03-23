Фейк: россиянам для покупки креветок нужно подтвердить возраст через MAX

В социальных сетях и телеграм-каналах разошлась информация о том, что для покупки креветок в российских магазинах от клиентов потребовали подтвердить свой возраст в мессенджере MAX. На деле речь идет о простой проверке взвешивания дорогих товаров, внедренной для борьбы с недобросовестными покупателями.

Фейк

Она пояснила, что увидела такую надпись на экране аппарата по взвешивании товара, после чего к ней подошла сотрудница магазина.

Кассы самообслуживания в российских магазинах потребовали от покупателей подтверждать возраст через мессенджер MAX при покупке весовых креветок и других морепродуктов. Об этом в социальной сети Threads* сообщила одна из пользовательниц.

Правда

Появление сообщения на кассах самообслуживания никак не связано с мессенджером MAX. Речь идет о стандартной процедуре проверки дорогостоящих товаров. Она направлена на борьбу с недобросовестными клиентами, которые пробивают весовые продукты с высокой ценой, выбирая более низкую.

Описанный случай рассказывает о том, что система потребовала от сотрудницы магазина проверить корректность взвешивания. Ни о каком подтверждении возраста речи в данном случае не идет.

При этом первоисточник не вызвал особого обсуждения. Один из комментаторов отметил, что это давняя стандартная практика в российских супермаркетах.

Однако ряд владельцев телеграм-каналов использовали первоначальное сообщение для вбросов, направленных на дискредитацию мессенджера MAX.

Он действительно работает в кассах самообслуживания в магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток» с сентября 2025 года. Но направлен только на подтверждение возраста покупателей для покупки товаров с маркировкой 18+.

В этом году холдинг X5 показал технологию подтверждения статуса пенсионера через MAX в супермаркетах «Select Перекресток» с планами распространить функционал на все свои магазины.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.