Фейк: Россия запретила мариупольцам торговать овощами и фруктами без ИП

В Сети появилась информация о том, что жителям Мариуполя якобы запретили продавать овощи и фрукты с собственных огородов без регистрации ИП. Эти данные оказались недостоверными.

Фейк

На днях экс-советник бывшего украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале заявил, что мариупольцам запретили торговать овощами и фруктами из собственных огородов и садов. Андрющенко пожаловался, что жителям города для того, чтобы продать выращенное своими руками, нужно теперь регистрировать ИП. В противном случае они будто бы могут получить штраф до двух тысяч рублей.

Правда

На самом деле Андрющенко пытается выставить неправильным нормальную практику сезонной торговли, которая распространяется на всю Россию. Дачникам можно и не регистрировать ИП ради продажи излишков продукции со своей земли, кассовый аппарат также заводить не потребуется. Это возможно при соблюдении трех условий:

1) дачник продает урожай с личного участка;

2) площадь этого участка — не более 50 соток;

3) урожай выращен собственными силами, и наемные работники не привлекались.

Если нарушено хоть одно из этих условий, то с выручки придется заплатить НДФЛ — 13%. Для снижения налогового бремени нужно будет зарегистрировать ИП (налог от 6%) или пройти регистрацию как самозанятый. В этом случае при продаже продукции физическим лицам нужно будет заплатить 4% налога или 6% при продаже юрлицам, организациям.

Для того чтобы доказать, что ты дачник, а не предприниматель с наемной рабочей силой и плантациями в несколько гектаров, необходимо взять справку о наличии земельного участка в садоводческом товариществе или кооперативе, а для жителей села или деревни — в местной администрации. Справка должна содержать все нужные сведения, в частности о том, что участок личный, площадь земли в собственности или в аренде, что на этом участке произрастает (из того, что собираются пустить в продажу), и о том, что не привлекалась наемная сила. В идеале такая справка должна обновляться каждый год.

Все выше перечисленное относится к продукции растениеводства. Для животноводческой продукции правила другие, эта сфера регулируется.

Продавать продукцию со своего огорода нужно тоже в отведенных для этого местах — на ярмарках выходного дня, рынках или сезонных ярмарках.

При этом никто не отменял продажу из рук в руки или по объявлениям в соцсетях. При соблюдении трех обязательных правил для дачников налоги также не придется платить.

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