Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»
Информация о депортации Россией детей из новых регионов оказалась фейком
Украинские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что Россия якобы депортирует огромное количество детей из новых регионов. Эти данные оказались фейком.
Фейк
В украинских Telegram-каналах и пабликах распространяются сообщения о том, что российские власти якобы депортируют детей из новых регионов в детские лагеря на лето и называют это одним из компонентов геноцида.
Правда
На самом деле речи о депортации нет. Детей вывозят на летний отдых. Даже сами украинские источники говорят, что происходит это в рамках российской программы «Полезные каникулы». Они даже называют количество — 40 тысяч детей из новых регионов.
Однако само название программы говорит о том, что для детей организуют полезное времяпрепровождение в различных регионах России, в том числе, в Приморском крае, во Всероссийском детском центре «Океан». Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, «Полезные каникулы» охватят до 40 тысяч ребят — почти вдвое больше, чем в прошлом году. В том числе детей ждут поездки в Москву, Ростов-на-Дону и Тулу в рамках акции «Культурная карта 4+85», «Маршрут для молодежи», «Университетские смены», а также участие в патриотической летней смене «Время героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгограде.
К реализации программы «Полезные каникулы» подключили различные образовательные организации и сообщества. В частности, общество «Знание» создало образовательно-досуговую программу «Знание», причем сообщения об этом распространяют даже школы из новых регионов, в том числе школа № 146 города Донецка.
Двадцать седьмого мая в ВДЦ «Океан» в Приморье стартовала седьмая смена, в которой принимают участие 1,5 тысячи детей со всей России, в том числе из Херсонской области. В рамках смены дети получили возможность развиваться, общаться, изучать новые сферы деятельности, в частности, выходить в море. В рамках «Океанской эскадры» дети учатся ходить под парусом и даже самостоятельно строить суда.
Учитывая все выше сказанное, сложно в этой же заметке употреблять слово геноцид, так как ничего общего с геноцидом у программы развития детей из новых регионов нет. Власти вкладывают и будут продолжать инвестировать в будущее нашей страны. Доказательством тому служат программы в рамках нацпроекта «Образование».
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