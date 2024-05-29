Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Фейк

В украинских Telegram-каналах и пабликах распространяются сообщения о том, что российские власти якобы депортируют детей из новых регионов в детские лагеря на лето и называют это одним из компонентов геноцида.

Правда

На самом деле речи о депортации нет. Детей вывозят на летний отдых. Даже сами украинские источники говорят, что происходит это в рамках российской программы «Полезные каникулы». Они даже называют количество — 40 тысяч детей из новых регионов.

Однако само название программы говорит о том, что для детей организуют полезное времяпрепровождение в различных регионах России, в том числе, в Приморском крае, во Всероссийском детском центре «Океан». Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, «Полезные каникулы» охватят до 40 тысяч ребят — почти вдвое больше, чем в прошлом году. В том числе детей ждут поездки в Москву, Ростов-на-Дону и Тулу в рамках акции «Культурная карта 4+85», «Маршрут для молодежи», «Университетские смены», а также участие в патриотической летней смене «Время героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгограде.