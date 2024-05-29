Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

Информация о депортации Россией детей из новых регионов оказалась фейком

Фото: Freepik

Украинские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что Россия якобы депортирует огромное количество детей из новых регионов. Эти данные оказались фейком.

Фейк

В украинских Telegram-каналах и пабликах распространяются сообщения о том, что российские власти якобы депортируют детей из новых регионов в детские лагеря на лето и называют это одним из компонентов геноцида.

Правда

На самом деле речи о депортации нет. Детей вывозят на летний отдых. Даже сами украинские источники говорят, что происходит это в рамках российской программы «Полезные каникулы». Они даже называют количество — 40 тысяч детей из новых регионов.

Однако само название программы говорит о том, что для детей организуют полезное времяпрепровождение в различных регионах России, в том числе, в Приморском крае, во Всероссийском детском центре «Океан». Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, «Полезные каникулы» охватят до 40 тысяч ребят — почти вдвое больше, чем в прошлом году. В том числе детей ждут поездки в Москву, Ростов-на-Дону и Тулу в рамках акции «Культурная карта 4+85», «Маршрут для молодежи», «Университетские смены», а также участие в патриотической летней смене «Время героев» на базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Волгограде.

Фото: Freepik

К реализации программы «Полезные каникулы» подключили различные образовательные организации и сообщества. В частности, общество «Знание» создало образовательно-досуговую программу «Знание», причем сообщения об этом распространяют даже школы из новых регионов, в том числе школа № 146 города Донецка.

Двадцать седьмого мая в ВДЦ «Океан» в Приморье стартовала седьмая смена, в которой принимают участие 1,5 тысячи детей со всей России, в том числе из Херсонской области. В рамках смены дети получили возможность развиваться, общаться, изучать новые сферы деятельности, в частности, выходить в море. В рамках «Океанской эскадры» дети учатся ходить под парусом и даже самостоятельно строить суда.

Учитывая все выше сказанное, сложно в этой же заметке употреблять слово геноцид, так как ничего общего с геноцидом у программы развития детей из новых регионов нет. Власти вкладывают и будут продолжать инвестировать в будущее нашей страны. Доказательством тому служат программы в рамках нацпроекта «Образование».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк: Россия депортирует детей из новых регионов в рамках программы «Полезные каникулы»

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