Фейк: рестораны Москвы стали включать в счета «налог на дождь»

Сообщения о «налогах на дождь» в московских ресторанах опровергли

В Сети появились сообщения, что некоторые московские рестораны начали включать в счет «налог на дождь». Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В телеграм-каналах стали распространяться посты о том, что столичные рестораны теперь якобы включают в счет необычный налог, если посетитель ест на веранде под зонтиком во время дождя.

Авторы сообщений отметили, что неких девушек посадили на такие места, а в конце вечера к счету добавили 10% за особенный столик.

Правда

На самом деле в массового введения «налога на дождь» в московских заведениях не происходило. Сообщения в Сети разошлись после публикации в телеграм-канале «Shot проверка».

Авторы разместили пост о том, что посетительницы одного из ресторанов в саду «Эрмитаж» попросили сотрудников разместить их на террасе. Представители заведения предупредили, что навеса нет, но предложили сесть под зонтиками.

В конце вечера официант неожиданно сообщил посетительницам, что за столик на веранде во время дождя необходимо доплатить еще 10% к счету.

По словам девушки, о дополнительном «налоге» ее никто не предупреждал ни перед бронированием, ни во время посадки. Телеграм-канал также отметил, что москвичи уже жаловались на обслуживание в ресторане. Посетители заявляли, что сотрудники хамят, а оплата часто принимается только наличными.

Согласно Закону о защите прав потребителей, о любых сервисных сборах рестораны обязаны предупреждать заранее. Исполнитель должен предоставить всю информацию об услугах и указать дополнительные, которые могут войти в итоговый счет.

Также в России с 1 сентября запретили сервисный сбор без согласия посетителя. Это касается в том числе чаевых в ресторанах. По правилам, места отдыха недостаточно указать в меню — заведение должно четко обозначить, за что именно взимается плата.

При нарушении этого правила посетитель может предъявить претензию руководству места, обратиться в суд или Роспотребнадзор.

Также в случае нарушения закона клиент имеет право требовать, чтобы товар или услугу, которые он не заказывал, исключили из счета. Если посетитель уже заплатил и обнаружил подлог, он может запросить возврат денег.

Если рестораны отказываются подчиняться требованиям закона, то клиент может направить претензию в адрес руководства заведения. Оно должно ответить в течении 10 дней. В случае, если руководство не вернет деньги, необходимо обратиться в Роспотребнадзор с письменным заявлением, подробно описав нарушение.

К ресторану применят меры административного характера, если оно подтвердится.

Также потребитель может обратиться в суд. Для этого потребуются доказательства: фотографии, видео, скриншоты с сайтов, показания свидетелей, записи разговоров с работниками заведения, а также претензия и ответ на нее.

Клиент имеет право потребовать вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.