Фейк: расчет оплаты вывоза мусора привяжут к количеству членов семьи

В чатах и социальных сетях начала расходиться информация об изменении системы расчета за вывоз мусора с 1 января 2025 года. Авторы вброса заявили, что теперь стоимость услуги станут рассчитывать из количества людей, живущих в квартире, и для многодетных сумма вырастет до 2000 рублей. Этому фейку уже шесть лет, и власти различных регионов его неоднократно опровергали.

Фейк

С 1 января 2025 года расчет за вывоз мусора в российских регионах якобы привяжут к количеству живущих в квартире и увеличат до 320 рублей в месяц. Если общее число зарегистрированных составляет шесть человек, то оплата вывоза отходов вырастет до двух тысяч рублей . Россиян призвали не платить по новому расчету.

Правда

Подобные сообщения в социальных сетях распространяли еще до появления в России региональных операторов по вывозу отходов. Так, в 2019 году неизвестные вбросили этот фейк в самарские паблики. Власти региона выпускали официальное опровержение.

Сейчас подобные сообщения появились в чатах Москвы. Но в столице, а также других регионах расчет платы за вывоз мусора зависит не от числа жильцов, а от площади квартиры.

Из-за большого количества съемного жилья установить, сколько именно проживает людей в помещении, невозможно. Поэтому норматив разделили на количество квадратных метров.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году запланировано на 1 июля. В среднем индексация составит 11,9%. Этот показатель установило федеральное правительство.

В платеж также входит сумма за вывоз мусора. Она является обязательной к оплате, в случае неуплаты или просрочки владелец квартиры получит штраф, а также неустойку и пени.

Таким образом, информация о том, что тарифы на вывоз мусора для россиян увеличатся с 1 января, а расчеты пройдут по новой формуле, не соответствует действительности. Итоговая сумма в регионах отличается и зависит от количества квадратных метров. Ближайшая индексация стоимости всех коммунальных услуг пройдет в июле 2025 года.

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