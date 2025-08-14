Фейк: работодатели смогут отправлять сотрудников в психиатрический стационар

В Сети появилась информация, что с 1 марта 2026 года работодатели смогут направить работника в психиатрический стационар на длительное освидетельствование, если посчитает его неадекватным. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Распространяется информация, что Минздрав России внес изменения в порядок проведения обязательных психиатрических освидетельствований, которые вступят в силу 1 марта 2026 года.

По новым нормам, работодатели якобы получают право направлять сотрудников на стационарное обследование при наличии обоснованных подозрений в их неадекватном состоянии.

Данные меры касаются представителей профессий, связанных с повышенной ответственностью: педагогических работников, водителей, сотрудников правоохранительных органов и работников сферы обслуживания.

Правда

На самом деле информация недостоверна. Минздрав опроверг распространяемую некорректную интерпретацию изменений нормативных актов.

В ведомстве напомнили, что вносятся изменения в порядок прохождения работниками отдельных специальностей, связанных с повышенной опасностью или ответственностью, психиатрического освидетельствования.

«Изменения, по сути, носят технический характер: как и в действующей редакции приказа, с 1 марта 2026 года работники отдельных категорий будут проходить обязательное психиатрическое освидетельствование только по направлению работодателя», — заявили в Минздраве.

В пресс-службе добавили, что до вступления в силу приказа обязательное психиатрическое освидетельствование проходили все работники отдельных категорий, включая сотрудников транспорта, правоохранительных органов, пищевой промышленности и общественного питания, образования и других, с периодичностью один раз в пять лет. Новые нормы позволили значительно сократить число лиц, проходящих освидетельствование.

Освидетельствование для работников отдельных категорий будут проводить только при выявлении признаков заболевания во время периодического медосмотра. Сам приказ опубликован в открытых источниках.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.