Фейк: президент России подписал указ о «летних выплатах» всем россиянам

В Сети появилась информация о «летних выплатах» россиянам. Сообщается, что президент России якобы подписал указ о выплатах каждому гражданину, причем точный размер зависит от возраста человека. Пособие «можно получить онлайн». Однако информация оказалась фейковой.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере от 27 500 рублей каждому гражданину. Предоставлена и ссылка на некий телеграм-канал, в котором якобы можно ознакомиться с полной инструкцией, чтобы получить деньги.

Правда

Социальные выплаты в России носят адресный характер и обычно зависят от категории получателя, размера доходов, наличия детей, инвалидности, стажа и других условий. К тому же информацию о массовых выплатах обычно публикуют на официальных порталах. Также публикуют и данные о назначении новых.

При этом информации о так называемых летних выплатах на официальных порталах нет. Нет их и на портале СФР, логотип которого изображен на скриншоте поста с информацией.

360 настоятельно не рекомендует переходить по незнакомым ссылкам: они могут вести на фишинговые сайты, что в итоге может привести к потере денег. Специалисты открыли ссылку на «полную инструкцию для получения выплат» на специально подготовленном оборудовании. Она вела в закрытый телеграм-канал «Пособия России», при этом техническое имя канала — @ivan_grommov. Да, фамилия написана с ошибкой, что иногда делают для того, чтобы занять похожий никнейм, когда правильно написанный уже занят, но с именами и фамилиями обычно так не поступают, просто добавляют символы до или после. Таким образом, ошибка в фамилии также может указывать на отсутствие связи между каналом и официальными ведомствами.

Еще один фактор, который должен насторожить россиян, — это ссылка в Telegram, доступ к которому сейчас в России затруднен.

Таким образом, информация о том, что президент России подписал указ о «летних выплатах» всем жителям страны, является фейком и попыткой раскрутить закрытый канал в Telegram.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.