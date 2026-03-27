Фейк: полиция начнет торговать данными россиян

В Сети появилась информация о том, что МВД якобы начнет официально торговать любыми данными россиян. Однако проверка показала, что она является фейковой.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что МВД якобы предложило продавать банкам, операторам связи и другим организациям личные данные россиян. Речь идет о проверке действительности паспортов, места регистрации, разрешений на временное проживание и данных о мигрантах.

Стоимость одного запроса, утверждают источники, составит 50 рублей. Обмен сведениями оформят через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой подключены более 500 организаций. Ведомство предполагает, что бюджет ежегодно получит около 119,6 миллиарда рублей. Эти средства направят на нужды МВД. Постановление может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Правда

На самом деле эта информация недостоверна. Согласно опубликованному на портале нормативно-правовых актов законопроекту, речь идет не о передаче или продаже массивов персональных данных, а о предоставлении организациям платного доступа к проверке отдельных сведений о гражданах.

В частности, это касается подтверждения действительности паспорта, данных о регистрации, а также информации о разрешениях на временное проживание или виде на жительство.

Предположительно, взаимодействие наладят через систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой уже подключены сотни организаций.

Законодательство позволяет банкам, МФО, страховым компаниям, операторам связи, брокерам и НПФ запрашивать у полиции отдельные данные о своих клиентах. Перечень доступной информации ограничен. Например, органы внутренних дел могут подтвердить подлинность паспорта России или сведения о регистрации гражданина.

Законопроект вводит оплату за такие запросы, а также регламентирует порядок расчетов и предоставления информации. При этом доступ к сведениям смогут получать только организации, имеющие соответствующие законные основания.

На текущий момент речь идет именно о законопроекте, который проходит стадию обсуждения. В случае его принятия соответствующее постановление может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Таким образом, распространяемая в Сети информация о продаже личных данных не соответствует действительности. Инициатива предполагает лишь платный доступ организаций к проверке конкретных сведений о гражданах через систему межведомственного электронного взаимодействия, а не передачу массивов персональных данных.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.