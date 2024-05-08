Фейк: отсутствие компетентных специалистов помешало России запустить ЗАЭС | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:11 Фейк: отсутствие компетентных специалистов помешало России запустить ЗАЭС Отключение ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ выдали за невозможность запуска станции РИА «Новости»

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Украинские Telegram-каналы с подачи министра энергетики страны Германа Галущенко распространили информацию, что у России якобы не хватает компетентных специалистов для запуска остановленных блоков Запорожской атомной электростанции. В действительности энергообъект отключили из-за регулярных обстрелов украинских боевиков.

Фейк

Некомпетентность российских специалистов будто бы не позволила вернуть к работе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили украинские Telegram-каналы со ссылкой на министра энергетики страны Германа Галущенко.

Правда

Перешедшей под российскую юрисдикцию ЗАЭС занимаются высококвалифицированные сотрудники государственной корпорации «Росатом». Большая часть персонала энергообъекта заключила новые контракты и получила гражданство России.

Начиная с апреля все шесть блоков станции перевели в режим остановки. Это необходимое состояние реактора, так как со стороны украинских боевиков продолжаются регулярные обстрелы и идут постоянные атаки беспилотников. Перезапуск АЭС возможен в любой момент, но только после обеспечения ее полной безопасности.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отключение станции на энергообеспечении региона никак не сказалась. Он подчеркнул, что возобновление работы АЭС и восстановления линии электропередач возможно, но пока причин для этого нет.

«Запорожская область полностью обеспечена и электричеством, и углем, и газом, который мы провели еще в том году, когда нам Украина отключила газ», — заявил он в комментарии РИА «Новости».

Таким образом, информация о том, что Россия не запускает Запорожскую АЭС из-за некомпетентности российских специалистов, недостоверна. Работа на станции находится под контролем сотрудников «Росатома». Перезапуск блоков возможен, но из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ его не проводят для сохранения необходимого уровня безопасности.

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