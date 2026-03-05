Фейк: некоторых звезд эстрады приняли на военную службу в ВМФ и назначили им пенсии

Фейк

В Сети появилась информация о том, что 23 февраля главком ВМФ РФ Александр Моисеев подписал приказ № 047, согласно которому звезд эстрады зачислили в списки личного состава.

По контракту в Ансамбль песни и пляски Балтийского флота якобы вошли: Николай Басков — капитан третьего ранга, ведущий солист-вокалист; Дмитрий Дюжев — старший лейтенант, артист-вокалист; Ярослав Дронов (Шаман) — лейтенант, солист-вокалист; Сергей Лазарев — старший лейтенант, солист-вокалист; Дмитрий Билан — капитан-лейтенант, солист-вокалист.

С первых дней СВО эти артисты поддерживали российских бойцов: пели на передовой, в госпиталях, на новых территориях, открыто выступали за президента и защиту Родины, и теперь они — полноценные военнослужащие по контракту со всеми правами, обязанностями и довольствием.

Правда

На самом деле, нет никаких подтверждений существования подобных приказов главкома ВМФ. На официальных порталах тоже отсутствуют упоминания о подобном документе. Информация распространяется через различные соцсети, в том числе Instagram*.

Фотография, которую приложили к постам, сгенерирована. К примеру, Шаман на ней не похож сам на себя.

Кроме того, в приложенном приказе имеются ошибки. Так, Дмитрий Дюжев родился в 1978 году, а не в 1977-м, как указано в поддельном документе. А настоящее имя Димы Билана — Дима Николаевич Билан (до 2008 года Виктор Николаевич Белан).

Ссылок на официальные документы, кроме упоминания приказа № 047, нет. Согласно постановлению правительства РФ от 29 декабря 2021 года № 3979-р, в состав Ансамбля песни и пляски Балтийского флота зачисляют только военнослужащих.

Стоит отметить, что местами текст в посте отличается. К примеру, в «ВКонтакте» он длиннее. В сообщении добавили: «Да, друзья, теперь у наших патриотов будет именно военная пенсия — та самая, которую заслужили миллионы защитников Отечества. Это не просто красивый жест. Это признание: вы были с нами в трудный час — мы с вами навсегда. Особенно приятно, что все это происходит именно в День защитника Отечества. Символично до мурашек. Пока некоторые „деятели культуры“ до сих пор прячутся за границей и льют грязь на Россию, настоящие таланты надевают погоны и встают в строй вместе с флотом. Это и есть настоящая русская культура — та, которая служит народу и армии, а не „ценностям“ содомитского Запада. Пусть каждый, кто до сих пор сомневался, посмотрит на этих парней. Вот так выглядят настоящие русские мужчины искусства. Они не просто поют — они служат. И служат честно, как и положено патриотам. Служи, Балтийский флот! Пой, Ансамбль! Служите, ребята! Россия вас не забудет. Слава России! Zа наших пацанов!»

Налицо попытки дискредитации ВС РФ через информацию о назначении военных пенсий «только что принятым в состав военнослужащим».

Таким образом, информация о том, что ряд российских артистов включили в состав Ансамбля песни и пляски Балтийского флота ВМФ РФ после приказа главкома флота и назначили им военные пенсии, недостоверна.

