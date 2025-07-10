Фейк: Набиуллина нарушила закон из-за обучения в Йельском университете

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина якобы нарушила закон — она окончила Йельский университет*, деятельность которого Генпрокуратура признала нежелательной на территории России. 360.ru разобрался в ситуации.

Фейк

На сайте Генпрокуратуры 8 июля 2025 года появилась новость о том, что ведомство приняло решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной организации Yale University*.

Telegram-каналы пишут, что Набиуллина в 2007 году проходила обучение по четырехмесячной программе Yale World Fellows Школы международных отношений при университете. По данным Генпрокуратуры, на базе образовательного учреждения по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к «глобальному лидерству», а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств.

Среди выпускников программы — руководители и активисты экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии. Также ведомство считает, что Йельский университет* проводит работу по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ.

Правда

На самом деле, программа Школы международных отношений Йеля* предусматривает обучение в течение четырех месяцев с середины августа по середину декабря, личное присутствие в кампусе университета при этом обязательно, что прописано в правилах.

В сентябре 2007 года Набиуллина заняла пост Министра экономического развития и торговли (МЭРТ). Назначения в правительство происходят не за один день и даже порой не за одну неделю, таким образом, о карьерных перспективах Набиуллиной, скорее всего, было известно заранее.

В мае 2007 года она действительно прошла по конкурсу на программу Йельского университета*, ее объявили в списках Школы международных отношений. Но только назначенный министр не смог бы отсутствовать на рабочем месте в течение нескольких месяцев, поэтому от обучения ей пришлось отказаться. Об этом говорит и отсутствие имени в списках выпускников программы.

Теоретически, можно было перенести обучение на год, как это сделал депутат Верховной рады Украины Андрей Шевченко, который также прошел по конкурсу в 2007-м, а обучение проходил уже в 2008-м. Но работа Министра экономического развития и торговли не предполагает долгого отсутствия.

Таким образом, обвинять председателя ЦБ РФ в прохождении обучения в Йеле* в 2007 никак нельзя. Она не делала этого даже по сокращенным программам. Альма-матер Набиуллиной — МГУ.

Даже если бы глава ЦБ проходила обучение в Йеле*, это не грозило бы ей никакими последствиями, так как в соответствии со статьей 54-й Конституции, закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Йельский университет* признан запрещенной в России организацией только в 2025 году.

Несмотря на критику Набиуллиной, которую периодически слышно в Сети, экономисты и эксперты считают, что она многое сделала для России, в частности, благодаря ее решениям на посту главы Минэкономразвития стране удалось достаточно успешно пройти период кризиса 2008–2009 годов.

*Признан в России нежелательной организацией.

** Признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ.

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