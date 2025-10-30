Фейк: в терминалах Сбера можно платить по фотографии, а биометрия «ничего не защищает»

Оплата по фото в Сбере не проходит, биометрия точна, а Face ID надежен

В Сети разошлись сообщения и видео о том, что терминал Сбера принимает платеж по фотографии на экране смартфона. Появилась информация и о мошенниках, которые якобы начали использовать улыбки посторонних людей для оплаты по терминалам в магазинах. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

Сообщения в Telegram-каналах утверждают, что мошенники якобы научились оплачивать покупки, поднося к терминалу снимки улыбок, а значит, биометрия не защищает клиентов.

Ряд источников заявил, что мошенники начали использовать подобный трюк после того, как в Сети стал популярен ролик девушки, которая оплачивает товары фотографией улыбки своего мужа.

Публикации ссылаются на короткую версию видео и делают вывод об «успешной транзакции». На подобные тезисы с намеком на «массовую уязвимость» ссылаются и репосты с роликом.

Правда

Выяснилось, что в Сети распространяется лишь укороченное видео. Его полная версия показывает обратное: на экране терминала в конце видны фирменный кот и сообщение «Мы вас не узнали».

История с «оплатой по фото» объясняется именно обрезкой ролика. Это зафиксировали уже и профильные издания, и медиафактчеки.

Кроме того, с официальным разъяснением выступил и Сбер. Здесь рассказали, что оплата по фотографии через терминал точно не пройдет. Система распознает только живые черты лица, селфи из галереи ее не устроят.

Перед подтверждением операции терминал проверяет, что перед ним живой человек (liveness detection).

На стороне устройства используются датчик расстояния, 3D-камера для объема и микромимики, NIR-камера ближнего инфракрасного диапазона. Дополнительно применяются программные проверки, шифрование канала и антифрод-мониторинг.

По словам руководства Сбера, за полтора года использования биометрической оплаты зафиксирован нулевой уровень мошенничества.

Кроме того, у Сбера есть служебная страница с пояснениями ошибок: надпись «Мы вас не узнали» появляется, когда не пройден liveness. Это ровно тот сценарий, который и виден в полной версии ролика.

В результате проверки фактов выяснилось, что оплатить фотографией в терминалах Сбера через Face ID просто невозможно.

Оригинальное видео, которое используют фейковые новостные издания, автором опубликовано как шуточное. В конце ролика видно, что платеж по фото не прошел.