Фейк: на каждого россиянина до 35 лет создадут досье на «Госуслугах»

В Сети стали появляться сообщения о том, что на каждого гражданина до 35 лет на «Госуслугах» появится досье — «Цифровой профиль молодого человека». Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы распространили посты, в которых говорилось о появлении «Цифрового профиля молодого человека», с помощью которого власти якобы будут осуществлять сбор и внесение самой разной информации: от образования до семейного статуса и места работы. В сообщениях уточнили, что данные в досье будут автоматически обновляться и после 35 лет.

Правда

Посты о нововведении на «Госуслугах» распространились после выступления депутата Артема Метелева — председателя комитета Госдумы по молодежной политике. Парламентарий рассказал, что новый сервис будет содержать информацию о профессиональной, социальной и образовательной жизни пользователей до 35 лет.

Некоторые россияне увидели в появлении такого приложения элементы усиления контроля за гражданами. Позже в пресс-службе Минцифры уточнили, что цифровые профили будут сугубо добровольными, сообщил «Интерфакс».

Благодаря новому сервису россияне смогут вручную или из государственных информационных систем загружать сведения в личный кабинет. При этом пользователь получит возможность в любой момент удалить свой цифровой профиль.

Ведомство также подчеркнуло, что отображаться загруженные сведения будут только в том случае, только если пользователь сам их запрашивает. После завершения сессии информация удалится с портала.

В Минцифры добавили, что подобный механизм уже применяется при поступлении в вузы и колледжи. Благодаря этой системе абитуриенты загружают в личный кабинет данные о своей успеваемости, олимпиадах и других достижениях. При подаче заявления учебное заведение считает их верифицированными, и подавать бумажные документы лично уже нет необходимости.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с «Вестями» назвала фейком сообщения о том, что через «Профиль молодого человека» будет идти обязательный сбор персональный сведений.

Она также подтвердила, что некоторые издания неправильно интерпретировали информацию о новом сервисе. По ее словам, автоматической загрузки данных не будет, и удалить документы с платформы можно в любое время.