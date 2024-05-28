Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Экс-советник бывшего, еще украинского главы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал в своем Telegram-канале пост о том, что Азовское море отошло от берега на рекордное расстояние, что является необъяснимой аномалией. Как выяснил 360.ru, эта информация оказалась фейком.

Фейк

Андрющенко опубликовал запись, в которой заявил о неизвестной аномалии, связанной с обмелением Азовского моря. По его словам, оно отошло от привычной береговой линии на несколько сотен метров, и никто не знает, с чем данное явление связано. В подтверждение своих слов экс-советник прикрепил к тексту видеоролик с высыхающим морским дном.

Правда

На самом деле ситуация с обмелением Азовского моря не является аномалией — из-за небольшой глубины водоем может мельчать под действием ветров. В зависимости от направления они создают различные явления, в том числе влияющие на уровень воды. Например, нагонная волна провоцирует наводнения, а ветровой сгон — обмеление моря. В случае, который засняли на видео, массы воды атмосферным давлением в сочетании с сильными ветрами выдавило из Азовского моря через Керченский пролив в акваторию Черного моря.

В дни, когда происходит ветровой сгон, дно у побережья обнажается, и по нему можно гулять. Многие люди даже специально приезжают на взморье, чтобы сфотографировать такие «инопланетные пейзажи». Продолжительность данного явления может достигать нескольких дней.

По мнению начальницы Ростовского гидрометцентра Елены Назаровой, ветра на азовском побережье ослабнут к 29 мая. В интервью РБК она объяснила, что уровень воды в Таганрогском заливе после этого начнет восстанавливаться.

За последние несколько лет специалисты фиксировали несколько подобных случаев. Например, в ноябре 2019 года и в декабре 2022 года.

Ветровой сгон фиксировали не только в Мариуполе, но и в Таганрогском заливе, являющимся частью Азовского моря. Фотографии с «песчаными дюнами» на месте моря публиковали различные ресурсы, в том числе сайт zhizn.ru.

Признаков «необъяснимой аномалии» во временном отходе вод моря нет. Это редкое, но периодически возникающее явление в этом регионе.