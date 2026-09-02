Фейк: мужчинам призывного возраста запретят выезжать из российских регионов

В телеграм-каналах и сообществах в соцсетях распространились документы, согласно которым в ряде российских регионов якобы собираются ограничить выезд мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Утверждается, что предприятия должны переносить отпуска сотрудников, вернуть их на рабочие места и передавать сведения о планирующих поездки мужчинах. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что для мужчин от 18 до 55 лет якобы вводится запрет на выезд за пределы России. В распространяемых документах также говорится об отмене запланированных отпусков и досрочном возвращении уже отдыхающих сотрудников на рабочие места до 9 сентября.

Ограничения якобы распространяются в том числе на сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и стратегических объектов, даже если у работников есть бронь. Под требования, согласно распространяемой информации, должны попасть также дистанционные сотрудники и совместители.

Кадровым службам и военно-учетным столам якобы предписывается перепроверить списки сотрудников и актуализировать сведения воинского учета. Утверждается также, что данные о мужчинах будут передавать пограничной службе ФСБ в режиме реального времени. В качестве подтверждения авторы публикаций распространяют скриншоты якобы официальных директив региональных оперативных штабов.

Правда

На самом деле информация о вводимых ограничениях — фейк, распространяемый украинским ЦИПсО с целью создания панических настроений в российском обществе. Распространяемые документы являются поддельными. Они составлены от имени так называемого Оперативного межведомственного штаба по контролю за соблюдением режима выезда и мобилизационной готовности — ОМШ-КРВ. Такой структуры в России не существует. При этом в регионах действительно действуют оперативные штабы, созданные указом президента России от 19 октября 2022 года № 757.

Указанных в публикациях документов нет на официальных порталах, где публикуются правовые акты. Кроме того, в самих «директивах» обнаружили многочисленные ошибки. Например, в документах для Мурманской и Архангельской областей присутствует фраза «ввести на территории области в период временные ограничения», а в другом пункте допущена орфографическая ошибка — «региональных военныех комиссаров».

В случае с Архангельской областью злоумышленники допустили ошибку в наименовании пограничного органа: «Пограничное управление ФСБ России по Архангельской области», хотя сейчас эта структура ФСБ РФ называется «Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» с головным офисом в Мурманске. В Архангельске работает «служба в городе Архангельске».

Подлинность документов уже опровергли в нескольких регионах. В оперативном штабе Мурманской области их назвали фейком и заявили, что распространение подобной информации используется как метод информационно-психологического воздействия.

Опровержение выпустило и управление ФСБ по Оренбургской области. Там документ назвали подделкой и подчеркнули, что ведомство не рассылает приказы и другие распорядительные документы через мессенджеры или электронную почту. Жителей и представителей организаций призвали не доверять сведениям из неофициальных источников.

В Калининградской области информацию опровергла пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова. Она заявила, что так называемая директива не имеет отношения к реальным действиям властей. Кроме того, документа в форме «директивы» на региональном уровне не существует.

Фейк опроверг и оперативный штаб Краснодарского края. Там заявили, что распространяемый документ составлен с многочисленными ошибками и нарушениями правил делопроизводства, а губернатор региона никаких подобных бумаг не подписывал.

Поддельными документы назвали и в Удмуртии. Врио главы республики подобных указов не издавала и не подписывала, а на официальном сайте главы и правительства региона таких материалов нет.

«Не первый раз фиксируем появление фейковых документов в комментариях и соцсетях. Мошенники используют узнаваемые элементы — герб, печать, реквизиты, — чтобы вызвать доверие. Тем не менее на документе отсутствует регистрационный номер. Это классический вброс, цель которого — дезориентировать общество и подорвать доверие к государственным институтам. Наиболее часто мошенники обращаются к теме мобилизации, потому что это очень чувствительная тема для населения, которая вызывает широкий общественный резонанс и тревогу», заявила руководитель Центра управления регионом Удмуртии Татьяна Шумихина.

Есть несоответствия и в документах, которые распространяют от имени властей Воронежской области, где главой так называемого оперативного штаба — ОМШ-КРВ прописан некто С. Н. Панков, хотя, в соответствии с Указом президента РФ № 757 главами оперативных штабов назначаются главы регионов. С. Н. Панков — военный комиссар Воронежской области и не может быть главой оперштаба региона.

Таким образом, информация о том, что с 10 по 27 сентября в ряде российских регионов введут ограничения на выезд мужчин за рубеж, не соответствует действительности. В Сети распространяют поддельные документы от имени несуществующей структуры. Их содержание и оформление содержат многочисленные ошибки, а власти нескольких регионов и представители ФСБ уже официально опровергли эти сообщения.

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