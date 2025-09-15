Фейк: мошенники под видом полиции обходят квартиры россиян и обворовывают их

В соцсетях распространяются предупреждения о том, что в разных городах России действуют мошенники, которые представляются сотрудниками полиции. Злоумышленники ходят по квартирам, собирают информацию о жильцах и их биометрические данные, а затем совершают кражи. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Telegram-каналах распространяется информация о том, что якобы на территории России, в различных городах, действуют группы людей, которые от имени МВД совершают обходы квартир и под предлогом предстоящей переписи населения собирают данные о жильцах и даже собирают биометрические данные.

Предупреждает об этом якобы само МВД. В сообщении от ведомства говорится, что вышеозначенные группы людей могут совершать кражи и мошенничества.

Правда

На самом деле это фейк, которому не один месяц и даже не один год. Так, подобные сообщения опровергало ГУ МВД по Волгоградской области. В ведомстве сообщили, что подобная информация не распространялась, сотрудникам полиции подобных задач не ставилось и обращений в полицию о подобных визитерах не поступало.

В ноябре с распространением аналогичного сообщения сталкивались жители Пермского края. В комментарии сетевому изданию 59.ru в местной полиции заявили, что регистрации таких фактов в Перми не было, а распространившееся в Сети сообщение является фейком.

Месяцем ранее, в октябре 2024 года, сообщения о группах людей, собирающих биометрию, опровергала полиция Крыма. В ведомстве сообщили, что распространяемая в интернете от имени МВД информация о группе людей, которая под предлогом переписи населения проникает в квартиры, не соответствует действительности.

Опровергли факты сбора данных при поквартирных обходах и в УМВД РФ по Нижнему Новгороду. В комментарии сетевому изданию NN.ru представители ведомства сообщили, что объявление фейковое, оно в последнее время распространялось в мессенджерах и различных чатах. В Нижнем Новгороде не зафиксировано ни одного подобного случая, когда неизвестные ходили по многоквартирным домам, представлялись сотрудниками полиции и от имени МВД собирали личные данные в преддверии переписи населения.

Таким образом, информация об обходах квартир от имени МВД с целью сбора данных перед переписью населения не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.