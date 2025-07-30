Фейк: Минтруд с 1 сентября введет сбор 3000 рублей на авиабилеты

Слух о сборе 3000 рублей на авиабилеты с 1 сентября оказался фейком

В Сети появились слухи о якобы новом сборе при покупке авибилетов в размере 3000 рублей. Однако эта информация оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространяется документ, якобы подписанный Министерством труда. Согласно ему, с 1 сентября 2025 года планируются отмена социальных льгот на авиабилеты и введение дополнительного сбора в размере 3000 рублей с каждого авиаперелета.

Правда

Опубликованный документ — очевидный фейк. Об этом свидетельствуют многочисленные ошибки, совершенные авторами как при оформлении, так и в самом тексте.

В рамках своих полномочий Министерство труда не занимается предоставлением льгот для отраслей экономики, включая сферу авиаперевозок. Данные вопросы относятся к компетенции иных органов государственной власти в соответствии с действующим законодательством.

Постановление правительства России № 1234 имеет другую дату публикации и совершенно иную тематику. Его опубликовали 14 ноября 2015 года с уточнением о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов кабмина.

В компетенцию Минтруда также не входит проведение анализа состояния авиационной отрасли. Указанные в распространяемом документе положения не соответствуют установленным функциям ведомства, поскольку вопросы авиационной отрасли находятся вне сферы его компетенции.

Также все документы соответствующего уровня в обязательном порядке публикуются на официальном портале правительства. Проверка показала отсутствие на ресурсе как указанного в фейковом сообщении постановления, так и самого поддельного письма.

Таким образом, информация о том, что Минтруд якобы вводит сбор 3000 рублей и отменяет льготы на авиабилеты с 1 сентября 2025 года, недостоверна. Распространяемый в Сети документ оказался фейком, что подтверждается рядом несоответствий.

Также Минтруд России не обладает полномочиями вводить сборы или отменять льготы в авиаотрасли, а указанное постановление правительства не имеет отношения к данной теме. Кроме того, оформление документа нарушает регламенты официального делопроизводства.

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