Сегодня 22:08 Фейк: мессенджер MAX назвали уязвимым для мошенников Слухи об опасности мессенджера MAX для приложений опровергли 0 0 0 Фото: Avishek Das/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Общество

Мессенджеры

Банки

Фейковые новости

Соцсети

Сбербанк

Украина

Иноагенты

Мессенджер MAX

В Сети появились слухи, что сотрудники «Сбера» якобы отговаривают россиян устанавливать мессенджер MAX, так как это угрожает безопасности приложений, в том числе и самого банка. Кто запустил этот фейк и что происходит в действительности, выяснил 360.ru.

Фейк В Сети появился ролик о том, что «Сбербанк» выступил против установки мессенджера MAX якобы из-за того, что аферисты могут легко взломать мобильный банк и похитить средства россиян с карт. Об этом сообщила одна из последовательниц оккультного экстремистского движения Светланы Лады-Русь* Лариса Кухарчук, опубликовавшая ролик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщина утверждает, что на днях банк заблокировал ей карту и она обратилась на горячую линию. По ее словам, оператор службы поддержки банка сначала поинтересовался, установлено ли у нее приложение MAX, и добавил, что якобы ни в коем случае его нельзя скачивать. Далее она утверждает, что обратилась в отделение «Сбера», где-то же самое ей сказал сотрудник службы безопасности.

Фото: РИА «Новости»

При этом Кухарчук не предоставила доказательств в подтверждение своих слов о том, что сотрудники «Сбера» якобы советовали ей удалить или не устанавливать мессенджер. О личности самой активистки известно то, что она родилась на Украине. После аварии на ЧАЭС ее семья переехала в Ивановскую область, где она живет более 30 лет. Кухарчук заявляет, что интересуется политикой с 2008 года, а в 2018 году со сторонниками боролась против масочного режима. При том, что пандемия коронавируса началась в 2020 году. Она также называет себя единомышленницей Светланы Лады-Русь Пеуновой*, чье сообщество признали экстремистским. Правда Еще в конце июля «Сбербанк» и компания VK, разработавшая национальный мессенджер, начали внедрять в МАХ передовые антифрод-решения для защиты пользователей от аферистов и сомнительных операций. «Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков», — говорится в пресс-релизе VK.

Совместная реализация пилотных проектов приведет к интеграции антифрод-сервисов и совместному взаимодействию операционных служб. Известно, что в мессенджер уже внедрили такие ИИ от «Сбера», как GigaChat и Kandinsky. Кроме того, антифрод-команды протестируют новые онлайн-инструменты для выявления афер на ранних стадиях.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом информация Кухарчук об опасности отечественного приложения для мобильного банка не соответствует действительности. «Сбербанк» и мессенджер МАХ продолжают активно сотрудничать в области антифрод-технологий Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям. * Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.