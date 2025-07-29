Фейк: мессенджер MAX начнет собирать личные данные и передавать силовикам

В Сети появилась информация, что новый государственный мессенджер MAX начнет передавать личные данные пользователей в силовые структуры после негласного обновления политики конфиденциальности. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые пользователи социальных сетей распространяют слух, что мессенджер MAX обновил политику конфиденциальности, расширил сбор и передачу персональных данных пользователей.

Теперь якобы по запросу госорганов, рекламных платформ и силовых структур мессенджер может предоставлять ФИО, номер телефона, дату рождения, IP-адрес, данные об устройстве, местоположение, контакты из адресной книги и историю посещенных ссылок пользователей.

Правда

На самом деле политика конфиденциальности мессенджера MAX соответствует стандартам, принятым в Telegram.

В частности, она подразумевает, что если мессенджер получит официальный запрос от компетентных судебных властей о подозрении в незаконных действиях, то руководство проведет анализ и может предоставить IP-адрес и номер телефона соответствующим органам.

Такой же пункт есть и у мессенджера WhatsApp *. В правилах политики конфиденциальности указано, что компания может передавать данные пользователей третьим лицам в рамках установленной цели и при наличии правовых оснований.

Анализ политики конфиденциальности мессенджера MAX показывает, что она соответствует общеотраслевым стандартам, принятым в сфере мессенджеров.

Как и другие популярные платформы для обмена сообщениями, MAX реализует комплекс организационных и технических мер, направленных на защиту персональных данных пользователей и обеспечение конфиденциальности коммуникаций. В данном контексте его подход к безопасности не является уникальным: аналогичные принципы обработки информации применяются в большинстве современных сервисов.

Таким образом, информация о том, что MAX будет собирать личные данные россиян и передавать в правоохранительные органы в результате негласного обновления политики конфиденциальности, недостоверна.

Политика конфиденциальности мессенджера MAX полностью соответствует стандартам, принятым в индустрии мессенджеров. Как и в случае с Telegram и другими популярными сервисами, передача пользовательских данных возможна исключительно по официальным запросам уполномоченных органов и только в рамках действующего законодательства.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.