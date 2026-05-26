Фейк: маркетплейсы введут новые условия оплаты и доставки товаров

Сообщения об ужесточении оплаты товаров на Ozon и Wildberries опровергли

В Сети появились сообщения о том, что маркетплейсы введут новые правила для покупателей. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете распространились новости об изменениях в работе таких крупных онлайн-площадок как Ozon и Wildberries. Согласно опубликованным сообщениям, маркетплейсы изменят условия оплаты, доставки и возврата товаров.

MK.RU опубликовало материал о том, что правила ужесточат с 1 июня этого года. Нововведения якобы должны помочь снизить число «необдуманных» заказов и сократить логистические расходы.

Согласно тексту, ключевым изменением станет ограничение постоплаты. Издание уточнило, что возможность оплачивать товар при получении будет зависеть от процента выкупа — соотношения полученных и оплаченных заказов к общему количеству оформленных покупок. Если этот показатель окажется ниже установленного уровня, то пользователя могут лишить возможности оплачивать товар после получения.

Также маркетплейсы якобы собираются ввести обязательную предоплату на некоторые категории товаров. Изменения коснутся крупной бытовой техники, электроники, ювелирных изделий. Эти ограничения будут действовать для всех покупателей независимо от истории заказов.

MK.RU также сообщил, что Ozon и Wildberries пересмотрят условия доставки. Минимальная сумма для бесплатной транспортировки станет зависеть от региона, загрузки пунктов выдачи и других факторов. В ряде случаев доставка курьером может перейти в полностью платный формат.

Также маркетплейсы планируют сократить сроки хранения заказов в пунктах выдачи: вместо 5-7 товары бесплатно будут лежать только 2-3 дня, а срок возврата уменьшится с 21 до 14 дней.

Правда

Информация об изменениях в правилах доставки на маркетплейсах оказалась недостоверной. Wildberries не менял тарифы на обратную логистику и не вводил новых правил, сообщило издание «Столица на Онего» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители площадки подчеркнули, что все необходимые сведения, в том числе условия оплаты, доставки и возврата, отображаются до совершения покупки в личном кабинете.

В Ozon тоже опровергли сообщения об изменениях правил.

«Мы не планируем вводить изменения по условиям оплаты, доставки и возврата товара», — уточнил представитель компании в комментарии Lenta.ru.

Оба маркетплейса назвали недостоверными слухи о нововведениях.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.