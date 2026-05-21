Фейк: Краснозаводский химзавод отказался брать на работу участников СВО

В Сети распространили информацию о том, что Краснозаводский химический завод объявил об ограничении приема на работу лиц, принимавших участие в спецоперации. Оно якобы также коснулось людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фейк

В Сети распространяют сообщения о том, что Краснозаводский химический завод якобы ввел кадровые ограничения, выражающиеся в отказе принимать на работу участников СВО, а также лиц с инвалидностью. В качестве подтверждения указанных сведений приводятся фотографии соответствующих плакатов.

Правда

Распространяемые сведения не соответствуют действительности. В пользу недостоверности материала свидетельствует несколько обстоятельств.

Во-первых, авторы вброса допустили орфографическую ошибку в написании наименования юридического лица: вместо правильного варианта «Краснозаводский» использовано ошибочное «Краснозаводской».

Во-вторых, анализ представленного изображения указывает на его компилятивный характер. В основу положено реальное фото забора и прилегающей территории, однако размещенные на нем плакаты являются сгенерированными и добавленными поверх исходного снимка.

Признаком монтажа служит полное отсутствие складок, заломов, теней, а также дефектов, которые неизбежно возникли бы при креплении бумажных носителей на рельефную поверхность ограждения. Предположительный источник исходного фото — панорама из «Яндекс Карт» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, Краснозаводск, улица 1 Мая, 1.

Распространяемая информация направлена на дискредитацию одного из ключевых оборонных предприятий Российской Федерации. Краснозаводский химический завод специализируется на производстве сигнальных и осветительных средств, средств защиты летательных аппаратов, а также антитеррористической продукции, выпускаемой в рамках государственного заказа для Министерства обороны, МВД и других силовых структур. Завод является градообразующим предприятием Краснозаводска и входит в структуру госкорпорации «Ростех».

Следует также отметить, что размещение подобных объявлений прямо противоречит статье 3 Трудового кодекса, устанавливающей запрет на дискриминацию в сфере труда.

В реальных вакансиях завода ограничения по признаку участия в специальной военной операции или наличия инвалидности отсутствуют. Кроме того, на сегодняшний день все вакансии на заводе закрыты и открытый набор работников не ведется.

Архивные вакансии Краснозаводского химического завода не содержат «требований», указанных во вбросе.

Распространение указанных материалов осуществляется через механизм «предложенных новостей». Данный способ является характерным приемом, используемым украинскими центрами информационно-психологического противодействия — ЦИпСО. Указанные структуры рассчитывают на размещение сенсационной информации без предварительной проверки достоверности в целях создания общественного резонанса.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.