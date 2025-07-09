Фейк: коллапс в Шереметьеве 5-7 июля возник из-за нехватки трапов и буксировочных бригад

Задержки рейсов в Шереметьеве не были связаны с нехваткой трапов и персонала

Причиной массовых задержек рейсов в аэропорту Шереметьево 5-7 июля якобы стали нехватка трапов и буксировочных бригад. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

Ряд Telegram-каналов, в частности Baza, распространил информацию о том, что якобы причиной коллапса в аэропорту Шереметьево 5–7 июля 2025 года стал недостаток трапов и буксировочных бригад. Также сообщается, что не хватало стоянок для самолетов, и воздушные суда были вынуждены ожидать места и лишний раз маневрировать.

В администрации аэропорта Шереметьево опровергли информацию о том, что причиной задержек рейсов стала нехватка персонала и трапов.

Правда

В администрации аэропорта Шереметьево опровергли информацию о том, что причиной задержек рейсов стала нехватка персонала и трапов.

Там заявили, что причиной длительного обслуживания отдельных рейсов по прилете и большому количеству задержанных рейсов стали ограничения, вводимые на использование воздушного пространства по решению Минобороны России для обеспечения безопасности воздушного транспорта и наших граждан.

В администрации воздушной гавани отметили, что в период с 5 по 8 июля 2025 года вводились ограничения по целому ряду аэропортов России, в частности и в Московском авиаузле (Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский). В субботу, 5 июля, ограничения в Шереметьево вводили чуть более чем на три часа — с 09:30 до 12:39.

По данным администрации аэропорта, сейчас каждый час обслуживается в среднем 55 воздушных судов, поэтому ограничение авиадвижения на три часа привело к смещению более чем 150 рейсов. Всем службам аэропорта пришлось несколько часов обслуживать не по 50-55 рейсов в час, а по 100-120, это потребовало вывести дополнительный персонал и технику. В пиковые моменты нагрузка на инфраструктуру и ресурсы аэропорта в четыре раза превышала норму.

В администрации аэропорта отметили, что вывели весь штат и задействовали резервы для урегулирования расписания, на своих постах в выходные круглосуточно находилось и руководство воздушной гавани.

Telegram-каналы, которые публиковали информацию о том, что Шереметьево не хватало трапов и буксиров, руководство Шереметьево обвинило в «разжигании негатива» к аэропорту и авиакомпаниям, а также готово отстаивать в суде деловую репутацию аэропорта. Отдельно было отмечено, что редакция Telegram-канала Baza не обращалась в аэропорт за комментариями.

Таким образом, информация о том, что коллапс воздушного движения в Шереметьево был связан с нехваткой трапов, буксиров и персонала, не соответствует действительности.

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