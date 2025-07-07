Фейк: Инстасамка займется законотворчеством

В Сети появились сообщения о том, что скандально известная певица Инстасамка (Дарья Еропкина) теперь будет разрабатывать законы. Эту информацию проверил 360.ru.

Фейк

Посты о том, что рэперша займется законотворчеством, стали появляться в оппозиционных Telegram-каналах. В качестве доказательств они сослались на ее визит в Общественную палату.

По данным некоторых Telegram-каналов, артистка будет разрабатывать законы и уже участвует в обсуждении введения запрета на заработок родителей на блогах с участием детей.

Правда

На самом деле Инстасамка появилась на заседании Общественной палаты 4 июля. Она заявила, что пришла в ОП по приглашению и подняла на встрече вопрос защиты прав несовершеннолетних в Сети, сообщила Газета.ру.

По информации Telegram-канала Mash, певица угрожала блогерам по фамилии Кукояка, с которыми у нее в мае произошел конфликт. В мае на «ВТБ Арене» семилетняя дочь инфлюенсеров исполнила песню, в тексте которой упоминался мужской половой орган.

Издание «Москва24» сообщило, что Инстасамку возмутила ситуация, когда несовершеннолетних задействуют в подобных мероприятиях. Рэперша призвала обратить внимание на контент, в который инфлюенсер вовлекает своего ребенка.

Создавать законы в России имеют право только президент, правительство, и двухпалатный парламент. Инстасамка не становилась ни депутатом, ни сенатором, поэтому нельзя сказать, что она будет принимать участие в издании законов.

Роль Общественной палаты в законотворчестве тоже ограничивается экспертизой законопроектов, контролем за соблюдением законодательства и лишь инициацией законодательных предложений, но не созданием самих законопроектов. Кроме того, Инстасамка не входила в состав ОП.

По информации сетевого издания «Абзац», появлением артистки на заседании многие остались недовольны. Например, первый заместитель председателя комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отметил, что приглашение рэперши может привести к размыванию границ хорошего и плохого.

Он подчеркнул, что исполнительницу нельзя больше приглашать на заседания учреждения. Пожигайло добавил, что комиссия по демографии и защите семьи не отправляла Инстасамке и ее представителям приглашение принять участие в заседании.

Из всего вышеперечисленного следует, что, скорее всего, рэперша появилась в Общественной палате ради личной мести по факту блогерской междоусобицы, а также ради пиара. Певицу не приглашали на заседание и призвали не допускать ее дальнейшего участия в официальных мероприятиях палаты.