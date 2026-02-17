Фейк: Голикова выступила за введение трудовой повинности

Зампред правительства Татьяна Голикова якобы призвала ввести трудовую повинность в России. Причина — молодежь все чаще выбирает работу курьеров и официантов.

Фейк

В Сети распространяется видео, на котором заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что необходимо ввести трудовую повинность для молодежи на фоне ухода молодых людей после окончания обучения в курьеры и официанты.

Правда

На самом деле видео является дипфейком. Это подтверждено системой «Зефир»*. За основу взяли доклад Татьяны Голиковой на заседании Совета Федерации 29 июня 2016 года.

В российском законодательстве нет оснований для принуждения к труду, оно под запретом. Эта норма прописана и в статье 37 Конституции Российской Федерации, и в статье 4 Трудового кодекса России.

В Конституции кратко и емко сказано:

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен.

В Трудовом кодексе даже описаны критерии принудительного труда:

Принудительный труд — выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия), в том числе:

в целях поддержания трудовой дисциплины;

в качестве меры ответственности за участие в забастовке;

в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития;

в качестве меры наказания за наличие или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной политической, социальной или экономической системе;

в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности.

К принудительному труду также относится работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия).

При этом действительно наблюдается высокий интерес молодежи к видам занятости, относительно легким для входа. Рост числа курьеров, к примеру, обусловлен именно ростом оборота в этой сфере.

За прошлый год количество курьерских организаций выросло на 16%, а своего рода индекс курьерских услуг — более чем на четверть. Зарплаты у курьеров также растут ежегодно на 15%, то есть выше инфляции.

Сопоставимая ситуация наблюдается в сфере общепита. К примеру, год назад, весной 2025 года, специалисты отмечали рост доходов работников общепита в полтора раза.

Связано это было как раз с кадровым голодом. Рестораны, кафе и гостиницы готовы платить больше линейному персоналу.

Отдельно стоит отметить, что видео разместили в аккаунте, который уже был замечен в антироссийских вбросах.

Если говорить о том, что молодежь делает выбор между работой по профессии и работой курьерами, в гостиничном или ресторанном бизнесе, то тут каждый решает сам для себя — играть вдолгую, нарабатывая навыки на будущее, или жить сегодняшним днем и монетизировать энергию молодого организма, обслуживая свои интересы сейчас.

*«Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.