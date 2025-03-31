Фейк: глава ЦБ Набиуллина заявила о необходимости заморозки активов

Фейк

В Сети распространился ролик, в котором якобы глава ЦБ предупреждает о заморозке банковских вкладов россиян с марта 2025 года.

Правда

На самом деле, ролик — дипфейк. В течение всего видео меняется звуковая сцена и эхо на заднем плане. Сам файл в Сети опубликовали в размере 240р, что снижает качество и картинки, и звука. По ряду слов можно понять, что дипфейк создали на основе записи пресс-конференции главы ЦБ от 20 декабря 2024 года.

На хронометраже 03:41 Набиуллина начинает говорить: «Тем не менее в условиях расширения внутреннего спроса банки продолжали активно наращивать кредитование. При этом рост кредитного портфеля не сопровождался столь же быстрым ростом капитала банков и их высоколиквидных активов. Чтобы не допустить чрезмерного накопления рисков, мы планомерно повышаем требования к капиталу и ликвидности банков. Эта политика будет продолжена для повышения устойчивости финансового сектора…».

Слова о блокировке вкладов до этого сообщения и после были наложены нейросетью. Об этом свидетельствует невнятная артикуляция спикера, которую которую пытались спрятать за плохим качеством видео. Представители самого ЦБ подтвердили, что видео с Набиуллиной о заморозке вкладов фейковое.

В комментариях к одной из новостей в своем официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сотрудники Банка России ответили на вопрос пользователя о правдивости ролика. Они объяснили, что заморозка активов невозможна. Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны и в принципе противоречит целям денежно-кредитной политики регулятора по возвращению стабильно низкой инфляции.

Таким образом, информация о том, что средства на банковских вкладах россиян перестанут быть им доступны, являются недостоверной.

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