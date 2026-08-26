Фейк: глава Липецкой области Артамонов предложил регионам менять бензин на продукты

Администраторы ряда телеграм-каналов опубликовали видео с заявлением губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, в котором он предложил коллегам из других регионов начать обмен продуктов питания на топливо. Опубликованные кадры оказались творчеством нейросети.

Фейк

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов записал видеообращение к руководителям субъектов наладить систему обмена продуктов питания на топливо и горюче-смазочные материалы. Кадры распространились по нескольким телеграм-каналам .

Правда

Никаких заявлений об обмене продуктов на топливо губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не делал. Распространившееся по социальным сетям видео оказалось дипфейком.

Это показала проверка системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», разработанной АНО «Диалог-регионы». Она проверяет фото и видео на достоверность.

Подделку выдали внешность, голос и мимика руководителя региона, которые синтезировали при помощи нейросетей.

За основу авторы вброса взяли обращение Артамонова от октября 2022 года, в котором он обращался к липецким врачам, рассказывая о проекте «Кадровая платформа организатора здравоохранения» — образовательной программе для управленцев-медиков.

В реальности Артамонов неоднократно подчеркивал, что находится в постоянном контакте с поставщиками топлива, а также согласует поставки горючего с федеральным правительством.

Губернатор пообещал, что объемы восстановления поставок топлива в Липецкую области вернутся к нормальным уровням в ближайшее время. До стабилизации ситуации водителей попросили воздержаться от необязательных поездок и не стремиться заполнять бак полностью, чтобы не провоцировать дефицит.

С 13 августа в Липецкой области действовал график продажи бензина, привязанный к четности номера автомобиля. Артамонов назвал меру временной и подчеркивал, что это необходимый шаг, чтобы снизить очереди на заправках.

Эта мера дала свой эффект, и 25 августа количество обеспеченных топливом АЗС достигло 85. На данный момент бензином АИ-92 обеспечены 68 станций, АИ-95 — 35, а дизелем можно заправиться на 50 заправках.

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