Фейк: глава Духовного собрания мусульман призвал наставлять бойцов СВО на путь ислама

Муфтий Крганов не призывал наставлять вернувшихся с СВО бойцов на путь ислама

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов якобы призвал наставлять вернувшихся из зоны специальной военной операции военнослужащих на путь ислама.360.ru проверил эту информацию.

Фейк

В Сети распространился ролик, в котором глава ЦРО «Духовное собрание мусульман России» муфтий Альбир Крганов призвал обращать в ислам возвращающихся с СВО раненых военнослужащих.

На видео, в котором Крганов якобы обращается к духовным наставникам «новой московской мечети», говорится, что израненные души «легче направить к Аллаху».

Правда

На самом деле, ролик с муфтием Альбиром Кргановым является дипфейком. В него, кроме видео самого муфтия, вставили сгенерированные нейросетью кадры с военнослужащими и мусульманскими священнослужителями. Это, вероятно, сделали для большего художественного эффекта, а также для того, чтобы скрыть несоответствие артикуляции словам, звучащим в ролике.

В качестве основы для дипфейка злоумышленники взяли запись пятничной проповеди главы ДСМР от 13 июня, размещенную в соцсети Instagram*.

В Reels с момента на хронометраже 19:25 можно увидеть характерные движения, как муфтий снимает часы с запястья. Именно в этот момент он начинает говорить про единоверцев, возвращающихся из хаджа — паломничества в Мекку и Медину к главным святыням ислама. Речь о военнослужащих, возвращающихся с СВО, не идет. Звуковая дорожка в оригинале отличается от таковой в дипфейке. В оригинальном видео слышно эхо, которое закономерно возникает при усилении звука в объемных помещениях.

Крганов затронул тему возвращения российских граждан из Саудовской Аравии в проповеди по той причине, что 6 июня мусульмане праздновали Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников ислама, который как раз знаменует окончание хаджа.

Telegram-канал «Ценности.РФ» получил комментарий главы ДСМР.

Альбир Крганов лично призвал не верить видеоролику с его участием, который разошелся в Сети. Муфтий отметил, что видео стало очередным провокационным фейком, подготовленным врагами России с помощью нейросетей. Ранее такого рода фейки, по словам Крганова, уже были созданы якобы от имени других священнослужителей, причем не только мусульманских.

Глава ДСМР заявил, что дипфейк про него является элементом информационной войны против России, а цель противника — посеять хаос и недоверие.

Таким образом, информация о том, что один из лидеров мусульманского сообщества России призвал привлекать в ислам военнослужащих, возвращающихся с СВО — фейк.

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