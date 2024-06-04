Фейк: георгиевскую ленту отменили в 1917 году и перестали использовать в наградах

В соцсетях появились сообщения о том, что георгиевскую ленту отменили в 1917 году, после чего ее перестали использовать в качестве государственной награды. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Некоторые группы в соцсетях распространили сообщения о том, что георгиевские ленты якобы считались символами империализма, поэтому их отменили в 1917 году. Авторы подобных постов также заявили, что ни в одной госнаграде СССР этот атрибут не использовали.

Правда

На самом деле, георгиевскую ленту продолжают использовать и после упразднения большевиками старой наградной системы Российской империи. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в советской символике появилась черно-оранжевая лента, которая получила название гвардейской.

Она считалась атрибутом воинской доблести. Нарком Военно-морского флота СССР адмирал Николай Кузнецов 19 июня 1942 года приказал утвердить «для военнослужащих рядового состава кораблей Военно-Морского Флота, удостоенных гвардейских званий», особые ленту и нагрудный знак.

В соответствии с указом президиума Верховного Совета, 8 ноября 1943 года в Советском Союзе учредили орден Славы трех степеней, который по своему статуту и цвету ленты почти полностью повторял дореволюционный Знак отличия Военного ордена Святого Георгия. Эту награду вручали только за личные заслуги — подвиги храбрости, мужества и бесстрашия в боях за Родину, сообщил сайт БЭС. Награждались орденом Святого Георгия последовательно, начиная с третьей степени. Статут предусматривал повышение кавалеров каждой степени в звании.

Во второй половине XX века георгиевская лента стала одним из популярных символов победы в Великой Отечественной войне, констатировал ТАСС. В 1992 году лента из трех черных и двух оранжевых полос появилась в еще одной награде — ордене Святого Георгия. По данным сайта «КонсультантПлюс», он стал аналогом дореволюционной награды.

Сообщения о том, что георгиевскую ленту отменили в 1917 и перестали использовать как государственную награду, оказались недостоверными. Этот символ до сих пор присутствует в наградной системе России, а во времена Великой Отечественной войны он входил в состав Ордена Славы. С 1992 года лента является частью высшей военной награды — ордена Святого Георгия.