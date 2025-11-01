Фейк: форум «Диалог о фейках 3.0» провели с серьезными нарушениями протоколов безопасности

Форум «Диалог о фейках 3.0» якобы прошел с грубыми нарушениями мер безопасности. В Сети разошлись новости, будто Федеральная служба безопасности направила организаторам список претензий на электронную почту. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация о том, что форум «Диалог о фейках 3.0» прошел с серьезным нарушением протоколов безопасности. В результате ФСБ РФ направила организаторам мероприятия документ с перечнем претензий на их электронные почты.

Правда

На самом деле письмо от ФСБ — поддельное. Сразу обращает на себя внимание, как гуляют буквы в его гербовой шапке. Интервал между буквами в словах неодинаковый, в официальных документах такого нет.

Кроме того, довольно свободно создатели фейка подошли к оформлению пунктов письма с перечислением подпунктов внутри. Так, второй абзац оформлен правильно, но уже в третьем все подпункты даны единым текстом, без визуального позиционирования. Тот же эффект наблюдается и в части письма с описанием требований к адресатам.

В теле письма авторы допустили и орфографическую ошибку, так, фамилию Владимира Табака — гендиректора АНО «Диалог» — фейкометы написали не в дательном падеже, а в предложном — Табаке, а не Табаку.

Обращает на себя внимание и адрес сотрудника ФСБ на сервере Mail.ru. Спецслужба не ведет коммуникацию с гражданами через общедоступные почтовые сервисы. Для этого есть домен *@fsb.ru.

Форум «Диалог о фейках 3.0» с самого начала оказался под атаками злоумышленников. Прямо во время мероприятия была организована комплексная информационная атака. Провокаторы якобы от имени ФСБ России звонили участникам и организаторам форума, пытаясь саботировать мероприятие, и призывали воздержаться от посещения события. Злоумышленники при этом звонили с подменных номеров.

Как рассказала Мария Захарова, своих целей провокаторы не добились.

«Была проведена контринформационная работа, провокация своих целей не достигла. Форум прошел успешно. Мне кажется, попытки его сорвать вызвали лишь дополнительный интерес и чувство непринятия к такому грубому силовому вмешательству», — отметила дипломат.

Таким образом, информация о том, что форум «Диалог о фейках 3.0» прошел с нарушением норм безопасности, недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.