Фейк: для россиян выпустили памятку о действиях в транспорте при тревоге

Выпуск памятки о действиях в транспорте при тревоге приписали 2 лже-ведомствам

В России якобы выпустили памятку о том, как вести себя в транспорте во время тревоги. Авторство документа приписали мнимому ведомству — Федеральному управлению транспортной безопасности и эвакуации, а координационные действия — несуществующему управлению информационной безопасности и противодействия киберугрозам Минобороны.

Фейк

В региональных группах социальных сетей начали распространять памятку по порядку действий в транспорте во время тревоги за авторством некого ФУТБЭ и при координации ГУИБ МО. В ее тексте указали, что появление документа связано с объявлением президентом Владимиром Путиным плановых испытаний.

Правда

На самом деле памятка — фейк, призванный создать панические настроения в обществе. Хотя в тексте есть отсылка на сайты местных администраций и региональные ТВ-каналы — это всего лишь уловка, чтобы усыпить бдительность людей и заставить поверить в официальность документа.

Никакого Федерального управления транспортной безопасности и эвакуации (ФУТБЭ) на самом деле не существует, это выдумка. Главное управление информационной безопасности и противодействия киберугрозам (ГУИБ МО РФ) — тоже плод фантазии авторов фейка. Важно и то, что рекомендации в памятке противоречат правилам безопасности МЧС.

К тому же авторы умолчали, о каком виде транспорта в ней идет речь, а также, чего она касается — воздушной тревоги или опасности радиационного заражения. Равно как и не сказали, о каких плановых испытаниях заявил президент.

Учитывая усиливающуюся в последнее время ядерную риторику, авторы фейка могли захотеть сыграть именно на теме ядерных испытаний, однако в России не планируют их проводить.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, одной из тем которого стали заявления американской стороны о намерении провести ядерные испытания, запрещенные соответствующим международным договором.

Российский лидер напомнил, что Москва придерживается этого соглашения, но даст ответ, если какой-то из участников договора испытания все же проведет. Президент поручил Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к таким испытаниям.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что приказа о начале подготовки к ядерным испытаниям не было.

«Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — указал он.

Песков напомнил о словах Путина о приверженности России обязательствам по запрету испытаний ядерного оружия. В стране не собираются их проводить, однако будут действовать зеркально, если США или любая другая страна проведут такие испытания.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.