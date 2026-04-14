Фейк: через мессенджер МАХ установили скрытую прослушку звонков

В Сети стали появляться сообщения о том, что в национальном мессенджере МАХ якобы установили скрытую прослушку звонков пользователей. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях стали распространяться посты про скрытую систему (KWS), которая распознает конкретные слова во время звонков в МАХ. Об этой технологии рассказал один из пользователей портала pikabu.ru.

Анонимный автор поделился, что нашел в мессенджере систему, которая работает прямо во время голосовых звонков и может без ведома пользователя отправлять данные на сервер.

По его словам, внутри МАХ скрывается нейросетевой модуль, обрабатывающий аудиопоток с микрофона в реальном времени. Систему обучили распознавать фразу «не слышу», чтобы оценивать качество связи. Если пользователь жалуется на проблемы, приложение может установить наличие неполадок в автоматическом режиме.

Пользователь pikabu.ru объяснил, что нейросеть и список распознаваемых слов не зашиты в код приложения, а загружаются с серверов VK. Таким образом, компания якобы сможет в любое время поменять модуль и тайно заниматься прослушкой пользователей.

Если система зафиксирует ключевое слово, она передаст результат на сервер VK. В качестве подтверждения автор опубликовал скриншоты, в которых он декомпилирует APK-файл приложения, анализирует код и сетевой трафик, конфигурационные файлы и результаты перехвата данных с серверов VK.

Правда

Администрация МАХ опровергла сообщения о доступе к разговорам пользователей. Представители платформы заявили ТАСС, что данные в мессенджере надежно защищены, а разговоры — зашифрованы.

«Публикации о том, что МAX якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей — фейк», — подчеркнули в платформе.

В центре безопасности мессенджера объяснили, что ИИ-инструменты задействуются только для повышения качества звонков. Нейросетевые технологии работают в ограниченном режиме не получают полный доступ к данным пользователей.

«Технологии звонков в МAX используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек», — добавили в центре безопасности.

Специалисты рассказали, что современные SDK позволяют обновлять ML-модели без пересборки всего приложения в соответствии со стандартами индустрии для ускорения разработки. Аналогичные пояснения от администрации МAX также получило издание Frank Media.

Профильный портал anti-malware.ru написал, что пользователей заинтересовал модуль, который раскрыл анонимный пользователь «Пикабу».

Особый интерес вызвало упоминание BC-ResNet — известной архитектуры распознавания коротких голосовых команд и ключевых слов на устройствах с ограниченными ресурсами. Согласно открытому описанию Qualcomm AI Research, данная структура позиционируется как эффективное решение для подобных задач с низкой вычислительной нагрузкой.

Некоторым пользователям показалась подозрительной возможность обновлять ML-модели без полной пересборки приложения, однако в этом нет ничего необычного.

Современные мобильные SDK и правда позволяют отдельно обновлять модели машинного обучения, не выкатывая каждый раз новую версию всей программы. Этот факт не доказывает слежку, а демонстрирует, что в программе используются обычные для отрасли механизмы разработки. Использование подобных модулей оправданно и является стандартом.