Фейк: бумажные рецепты на лекарства перестали принимать в российских аптеках

Слух о продаже лекарств в России только по электронному рецепту опровергли

В Сети распространили сообщения о том, что с 1 июля 2026 года в России изменились правила продажи рецептурных лекарственных препаратов и для их приобретения требуется исключительно электронный рецепт. Однако они оказались фейковыми.

Фейк

Если верить публикациям, аптеки больше не принимают бумажные рецепты и проверяют только электронное назначение врача, размещенное в государственной системе.

Также говорится, что подтверждение рецепта можно осуществить по СНИЛС пациента. Новые правила будто бы распространяются на антибиотики, психотропные препараты, обезболивающие и гормональные средства.

Правда

На самом деле, указанная информация не соответствует действительности. В действующем регулировании электронные рецепты используются наряду с бумажными, а не заменяют их повсеместно и в обязательном порядке.

В официальных разъяснениях указано, что рецепт в электронной форме оформляется исключительно с согласия пациента либо его законного представителя. В регионах, где такой формат уже внедрили, он применяется параллельно с бумажными рецептами.

С 1 июля 2026 года в России действительно начался новый этап внедрения системы электронных рецептов в отдельных регионах, однако речь не идет о полном отказе от бумажных бланков.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2025 года № 528-ФЗ и Постановлением правительства РФ от 1 февраля 2026 года № 89 аптечные организации подключаются к системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В отдельных регионах аптечные кассы получили возможность в режиме реального времени проверять наличие действующего электронного рецепта, привязанного к СНИЛС пациента.

Такая проверка применяется прежде всего в отношении антибиотиков, психотропных препаратов, гормональных средств и сильнодействующих обезболивающих.

В ряде пилотных регионов врачи уже оформляют назначения в электронном виде с присвоением уникального идентификатора, а пациент может получить лекарственный препарат по СНИЛС.

При этом новые механизмы представляют собой техническую возможность отпуска препаратов и не означают законодательную отмену бумажных рецептов. В регионах, где электронную систему не внедрили, а также в случаях, когда пациент выбирает бумажный формат, рецепты продолжают действовать в обычном порядке.

Пилотные проекты, стартовавшие с 1 июля, рассматриваются как очередной этап развития системы электронного документооборота в здравоохранении, а не как окончательный отказ от бумажных рецептов на территории всей страны.

Право на получение как льготных, так и стандартных лекарственных препаратов сохраняется при предъявлении рецепта в любой форме — электронной или бумажной. Бумажный рецепт остается законным основанием для отпуска лекарственных средств и подлежит обязательному приему независимо от наличия сведений об электронном назначении.

Электронный рецепт оформляет врач во время приема, его заверяют электронной подписью, затем он автоматически отображается в информационной системе. Получить препарат можно по QR-коду либо по СНИЛС пациента. При этом использование электронной формы не отменяет возможность получения бумажного рецепта.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.