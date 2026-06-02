Фейк: больничные в России начнут закрывать через три дня без права продления

В Сети появилась информация, что в России якобы начнут закрывать больничные спустя три дня без права дальнейшего продления. Однако проверка показала, что эти данные фейковые.

Фейк

В некоторых пабликах и телеграм-каналах завирусился слух, что Минздрав планирует ужесточить правила выдачи больничных для россиян, берущих их более четырех раз за полгода.

Авторы также указывают, что находиться на больничном официально можно будет только три дня, после чего потребуется прохождение врачебной комиссии для продления или закрытия листа.

Правда

На самом деле предлагаемая мера направлена не на автоматическое закрытие больничных листов, а на мониторинг с целью выяснения причин частой и продолжительной заболеваемости граждан. Об этом сообщал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он объяснял, что такой подход позволит понять, связаны ли подобные случаи с условиями труда или другими системными проблемами. Автоматического закрытия больничных без согласия врача и пациента не предусмотрено.

При этом мера распространяется только на тех, кто оформляет более четырех больничных за полгода. В такой ситуации соберут врачебную комиссию для дополнительного обследования пациента или направления его на стационарное лечение.

«Человеку нужно сильно постараться, чтобы заболеть четыре и более раз за полгода. Получается, уходить на больничный практически каждый месяц. Может, в этом есть какая-то серьезная причина?» — подчеркивал Леонов.

В настоящее время больничный лист выдают в день обращения к врачу при предъявлении паспорта и СНИЛС. Врач может единолично открыть больничный сроком до 15 календарных дней, а фельдшер или зубной врач — до 10 дней.

Если лечение затягивается, больничный продлевается по решению врачебной комиссии каждые 15 дней, но максимальный непрерывный срок не может превышать 10 месяцев и 12 месяцев — при туберкулезе.

При этом больничный не оформляют задним числом, кроме решения врачебной комиссии, и не выдают тем, кто проходит плановый медосмотр или диспансеризацию без признаков болезни. В действующих правилах нет никаких ограничений по количеству больничных листов, которые можно оформить за полгода.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.