Фейк: больничные листы в России будут оформлять по-новому

В Сети появились новости о том, что россиянам теперь будут выдавать больничные по-новому. С 1 сентября 2025 года вступит в силу обновленный порядок оформления листков нетрудоспособности. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк

В ряде Telegram-каналов и пабликов появилась информация о том, что с 1 сентября 2025 года изменился порядок оформления листков нетрудоспособности. Сообщается, что если работник уже брал больничные четыре раза за период, что следующий больничный врач оформит максимум на три дня, при этом ни диагноз, ни тяжесть протекания болезни не имеют значения.

Если листок нетрудоспособности нужно будет продлить, врач отправит пациента на комиссию, которая и будет решать вопрос продления листка нетрудоспособности. Под исключение попадают лишь случаи, когда больничный берется для ухода за родственниками, а также при медреабилитации или социально значимых заболеваниях. Все сведения о выданных ранее листах теперь фиксируются в медицинской документации и анализируются комиссией.

По мнению Минздрава, новая система позволит выявлять причины частых и длительных заболеваний, а также повысить эффективность лечения и профилактики.

Правда

На самом деле, никаких изменений в оформлении больничных с 1 сентября 2025 года не произошло. Минздрав опроверг какие-либо перемены в этом вопросе. В комментарии для РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что проект изменений в приказ об утверждении условий и порядка формирования листков нетрудоспособности, который ранее разработал Минздрав России, пока не был принят.

Кузнецов отметил, что никаких изменений в порядок до настоящего времени не вносилось, а медицинские работники руководствуются требованиями действующего приказа министерства здравоохранения РФ от 23 ноября 2021 года № 1089н.

Более того, помощник министра уточнил, что возможность определенных изменений в этой сфере пока находится лишь на этапе обсуждения и межведомственной проработки.

Если взглянуть на карточку проекта на публичном портале обсуждения проектов, то можно увидеть, что итоги публичного обсуждения текста нормативно-правового акта еще не подведены. Впереди еще несколько этапов, прежде чем изменения можно будет официально внести в действующий приказ министерства.

В заблуждение может ввести и материал от одной из страховых компаний. На портале страховщик разместил информацию о том, как изменился порядок оформления больничных с 1 сентября 2025 года, расписаны все подробности, и только в самом конце буквально парой строк написано, что изменения вступят в силу, если предложенные в проекте правила примут без корректировок.

Такой небольшой дисклеймер можно и не заметить, когда статья, опубликованная еще в мае, касается многих тем, связанных с разными аспектами оформления и оплаты больничных.

Таким образом, информация о том, что с 1 сентября 2025 года изменились правила оформления листков нетрудоспособности, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.