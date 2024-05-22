Фейк: авиаперевозчики могут сократить рейсы на Дальний Восток и поднять цены на билеты

В Сети появились сообщения о возможном сокращении числа авиарейсов на Дальний Восток и подорожании билетов на самолеты. На эти публикации обратили внимание в Росавиации, подчеркнув, что таких планов в действительности не существует.

Фейк

Сообщения о том, что авиакомпании могут сократить число рейсов на Дальний Восток, а также поднять цены на билеты, появились в соцсетях и ряде медиа 22 мая.

Правда

Информацию о сокращении рейсов в этот регион опровергли в Росавиации. Пост на эту тему опубликовал в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Сегодня ряд медиа опубликовали новости с заголовками типа: „В России захотели сократить число рейсов на Дальний Восток“ и тому подобное. Но таких планов нет и в помине», — подчеркнул он.

По его словам, в связи с обращением профсоюзов Росавиация рассмотрела возможность восстановления ставки сборов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке.

Анализ поступившего предложения показал, что восстановление ставки сборов не окажет существенного влияния на финансовое состояние ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», но может негативно отразиться на деятельности авиакомпаний, которые занимаются социально значимыми перевозками в Дальневосточном федеральном округе.

«Важно отметить, что за счет роста перевозок гражданской авиации России (в 2023 году пассажирооборот отечественных авиакомпаний вырос на 16,1% к уровню 2022 года) финансовое состояние Госкорпорации по ОрВД улучшилось и не вызывает опасений», — указал Кореняко.

Именно поэтому, продолжил он, было принято решение сохранить льготу, которая непосредственно влияет на авиационную подвижность жителей ДФО.

Таким образом, информация о том, что авиакомпании могут сократить число рейсов на Дальний Восток и поднять цены на билеты, недостоверна. Сведения такого рода опровергли в Росавиации, подчеркнув, что таких планов нет. Там же указали на решение сохранить льготу по ставке сборов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, которая непосредственно влияет на авиационную подвижность жителей Дальневосточного федерального округа.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.