Фейк: Apple ограничивает экспорт iPhone из Индии, чтобы они не попали в Россию
Информацию об ограничении экспорта iPhone в Индию из-за России опровергли
Американская корпорация Apple якобы ограничила экспорт iPhone в Индию. Такая информация появилась в российских социальных сетях, однако ее быстро опровергли.
Фейк
В интернете распространяются сообщения о том, что Apple якобы начала ограничивать экспорт айфонов, произведенных на индийских заводах подрядчиков, в Россию и другие страны, где компания официально не представлена.
Авторы утверждают, что корпорация специально перекрывает поток устройств, чтобы смартфоны не попадали на российский рынок, и подают это как политически мотивированное решение против российских потребителей.
В подтверждение они ссылаются на индийское издание Money Control и пересказы в медиа, делая вывод, что Apple фактически запретила вывоз смартфонов из Индии в Россию.
Правда
На самом деле в исходных публикациях речь идет не о физическом запрете экспорта айфонов, а о введении ограничений на активацию устройств с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.
Официальные дистрибьюторы Apple в Индии предупредили местных ритейлеров, что в случае обнаружения использования проданных смартфонов с зарубежными SIM-картами на торговую точку может быть наложен высокий штраф, а код магазина заблокирован в соответствии с внутренней политикой.
Особый акцент в рассылках для продавцов делается на новейшей 17-й серии iPhone. Авторы постов о «запрете экспорта в Россию» перепутали причину и следствие: эти меры направлены не против российских покупателей как таковых, а против серого вывоза дефицитных устройств из Индии.
Согласно Money Control и индийским деловым изданиям, ограничения связаны с тем, что Индия столкнулась с дефицитом iPhone 17 в версиях на 256 и 512 гигабайт. По оценкам источников, часть официальных поставок уходит не в обычную розницу, а на серый экспорт, который оказывается выгоднее для ритейлеров, чем продажи внутри страны.
Пока рекомендованная цена в Индии составляет около 83 тысяч рупий (около 73 тысяч рублей), зарубежные закупщики готовы платить примерно 88,5 тысячи (около 78 тысяч рублей), а параллельно еще и докупать аксессуары. В такой ситуации продавцам проще ориентироваться на перепродажу за рубеж, чем обеспечивать наличие устройств на полках индийских магазинов.
Таким образом, Apple и ее партнеры ограничивают не экспорт как таковой, а возможность превращать индийские поставки в массовый канал серого вывоза. Запрет касается активации устройств с иностранными SIM-картами в течение 90 дней и финансовых санкций для местных продавцов, а не представляет собой специальное политическое решение «запретить айфоны для России».
