Фейк: Apple ограничивает экспорт iPhone из Индии, чтобы они не попали в Россию

Американская корпорация Apple якобы ограничила экспорт iPhone в Индию. Такая информация появилась в российских социальных сетях, однако ее быстро опровергли.

Фейк

В интернете распространяются сообщения о том, что Apple якобы начала ограничивать экспорт айфонов, произведенных на индийских заводах подрядчиков, в Россию и другие страны, где компания официально не представлена.

Авторы утверждают, что корпорация специально перекрывает поток устройств, чтобы смартфоны не попадали на российский рынок, и подают это как политически мотивированное решение против российских потребителей.

В подтверждение они ссылаются на индийское издание Money Control и пересказы в медиа, делая вывод, что Apple фактически запретила вывоз смартфонов из Индии в Россию.

Правда

На самом деле в исходных публикациях речь идет не о физическом запрете экспорта айфонов, а о введении ограничений на активацию устройств с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.

Официальные дистрибьюторы Apple в Индии предупредили местных ритейлеров, что в случае обнаружения использования проданных смартфонов с зарубежными SIM-картами на торговую точку может быть наложен высокий штраф, а код магазина заблокирован в соответствии с внутренней политикой.

Особый акцент в рассылках для продавцов делается на новейшей 17-й серии iPhone. Авторы постов о «запрете экспорта в Россию» перепутали причину и следствие: эти меры направлены не против российских покупателей как таковых, а против серого вывоза дефицитных устройств из Индии.