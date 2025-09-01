Фейк: аккаунты россиян появляются в MAX до регистрации

В мессенджере MAX начали появляться аккаунты пользователей, которые никогда не регистрировались и не скачали приложение. Об этом массово сообщают пользователи в соцсетях. Что происходит на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространилась информация о том, что в мессенджере МАХ были обнаружены учетные записи пользователей, которые никогда на платформе не регистрировались и даже не скачивали приложение. В качестве доказательства приводятся только ролики из TikTok и скрины из комментариев, где пользователи обсуждают ситуации, когда якобы аккаунты в МАХ были созданы без их ведома.

В одном случае юный пользователь Сети узнал о своем аккаунте от отца, который рассказал сыну, что якобы нашел его в мессенджере и отправил ему сообщение. Другая участница обсуждения пишет, что некто звонил от ее имени ее же бабушке, хотя учетную запись она не создавала. Также встречаются сообщения о том, что некоторым пользователям по ночам приходят СМС-сообщения с кодами регистрации в МАХ.

Сразу несколько человек выдвинули гипотезы, что аккаунты в МАХ появляются автоматически при наличии аккаунта на образовательной платформе «Сферум». Вывод сделан на основании того, что и нацмессенджер, и соцсеть для учителей, учеников и родителей развиваются компанией VK.

Правда

Представители мессенджера МАХ опровергли возможность автоматического создания аккаунтов. В комментарии для RT пресс-служба мессенджера заявила, что существует только один способ создать аккаунт. Для этого нужно скачать приложение, ввести номер и подтвердить его через СМС-код. Ту же информацию в МАХ подтвердили и Telegram-каналу «Осташко! Важное»..

В разделе «О программе» прописана четкая инструкция из девяти шагов. Вы можете зарегистрироваться по номеру телефона. Код придет в СМС на ваш номер.

Шаги:

Установите приложение MAX и нажмите «Войти». Введите ваш номер телефона. Нажмите «Продолжить» для получения кода. Введите шестизначный код из СМС и нажмите «Продолжить». Укажите имя, под которым вас будут видеть другие пользователи. Заполните фамилию по желанию. Можно вводить русские и латинские буквы вместе с дефисами и пробелами. Нельзя использовать цифры, эмодзи и специальные символы. Нажмите «Продолжить». Загрузите фото профиля или выберите из наборов — так вас будут видеть другие пользователи. Этот шаг можно пропустить и вернуться к выбору фото позже в настройках приложения. Нажмите «Начать общение».

Альтернатив вышеописанному способу не найдено.

Таким образом, информация о том, что аккаунты в национальном мессенджере МАХ могут создаваться автоматически, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.