Фейк: «Аэрофлот» рекламировал «Единую Россию» в обращении пилота к пассажирам

В Сети появились сообщения, чтобы якобы авиакомпания «Аэрофлот» на своих рейсах по громкой связи агитирует голосовать за «Единую Россию». Однако проверка показала, что это неправда.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики утверждают, что пилоты авиакомпании по громкой связи призывают пассажиров голосовать за указанную партию.

Они опубликовали видео, в которых действительно изображен салон самолета и женский голос объявляет: «Уважаемые пассажиры, авиакомпания „Аэрофлот“ напоминает: „выбирайте „Единую Россию“, выбирайте победу!».

Правда

На самом деле это видео является фейковым. За его основу взяли ролик из TikTok, опубликованное еще 29 сентября 2024 года на канале Chojus Travel.

Описание к видео говорит: «Вот объявление на польском». На потолке видна табличка с надписями «Выход» на польском и английском, а в хештэгам можно заметить #LOT — это указание на конкретную авиакомпанию.

Судя по оформлению и салона и компоновке кресел, это действительно один из региональных узкофюзеляжных лайнеров Embraer модели Е-170, Е-175, Е-190 или Е-195, которые активно используются польским национальным авиаперевозчиком LOT Polish Airlines.

Воздушные суда от Embraer в составе воздушного парка «Аэрофлота» отсутствуют. В его составе в основном Boeing и Airbus разных моделей, а флот региональных узкофюзеляжных самолетов состоит из лайнеров Sukhoi Superjet.

Кроме того, обращения экипажа к пассажирам строго регламентированы и выход за рамки регламента грозит сотрудникам взысканиями. Обращения экипажа к пассажирам на рейсах «Аэрофлота» регламентируются федеральными авиационными правилами, внутренними стандартами авиакомпании и международными нормами безопасности полетов. Таким образом, агитация за определенную партию в преддверие выборов на борту исключено.

Таким образом, информация о том, что на рейсах «Аэрофлота» экипаж по громкой связи агитирует голосовать за «Единую Россию», является недостоверной. Подобного рода обращения экипажа невозможны, так как коммуникация с пассажирами строго регламентируется федеральным авиационным законодательством и внутренним регламентом перевозчика.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.