05 мая 2026 20:07 Фасадам домов прописали правила. Что грозит кондиционерам и застекленным балконам?

Фасады жилых домов всегда считались общим имуществом владельцев квартир. Раньше на это не обращали внимания, и люди спокойно вешали кондиционеры и спутниковые антенны. С 1 декабря 2025 года правила изменились. Любые работы с размещением конструкций, меняющих внешний вид дома, нужно согласовывать с соседями. Нарушителей заставят не только провести демонтаж, но и отремонтировать пострадавший фасад за свой счет. Как повесить кондиционер и даже застеклить балкон без последствий для своего кошелька, узнал 360.ru.

Новые правила для жилых домов

Новые правила управления многоквартирными домами прописали в Жилищном кодексе. Они предусматривают проведение собраний собственников, которые решат дальнейшую судьбу общедомового имущества — от подвала до чердака и фасада.

Установить внешний блок кондиционера, спутниковую антенну, видеокамеру или любое другое оборудование можно только с разрешения жильцов дома. Это же касается и сдачи в аренду нежилых помещений. Новые нормы направлены на защиту фасадов от хаотичных установок кондиционеров, прозрачное использование чердаков и подвалов, усиление контроля за управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, а также упорядочивают управление многоквартирными домами.

Согласования потребует не только фасад

Под общедомовое имущество попадают не только стены фасада, но и основания балконов, поэтому их остекление необходимо тоже согласовывать с жильцами. Об этом 360.ru рассказал эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он подчеркнул, что для удобства жильцы на общем собрании могут выработать единые правила для общедомового имущества, чтобы не согласовывать каждую установку кондиционера или остекление балкона отдельно.

Эксперт отдельно отметил, что действовать на свой страх и риск без согласования с соседями не стоит. «Если кто-то из жильцов увидит на стене несогласованный блок, то пожалуется в управляющую компанию, которая выдаст предписание на демонтаж и восстановление фасада, то есть придется замазывать дыру и красить поврежденное место», — заявил Бондарь. Эксперт подчеркнул, что эти же правила касаются и остекления балконов, и придумали их не просто для сохранения внешнего вида жилого дома. Он пояснил, что при установке стеклопакетов некоторые жильцы также устанавливают на верхней части балконов козырьки, где зимой скапливаются сосульки и снежные шапки, которые могут упасть на голову прохожим или припаркованные машины.

Как провести собрание жителей дома

Организовать голосование жителей дома может сам заинтересованный в установке кондиционера или другой внешней конструкции жилец. Однако процедура требует не только уведомить соседей, но и вести протокол встречи, следить за голосованием, а также работать надо итоговыми документами «Это достаточно серьезный процесс, который одному человеку очень сложно потянуть», — подчеркнул Бондарь.

Альтернативным вариантом он назвал задействование инициативной группы. Это объединение активных соседей в совет дома с избранным председателем. Такие люди обычно обладают нужными знаниями для проведения собрания собственников.

Самым простым способом Бондарь назвал коллективную заявку через приложение «Госуслуги Дом». Ее может создать любой владелец квартиры, и если он соберет голоса от 10% всех жителей, то собрание проведет управляющая компания. «Это лайфхак, чтобы не брать на себя всю эту бюрократическую волокиту и не перекладывать на жителей», — пояснил общественник. Бондарь обратил особое внимание на тонкости голосования по правилам общедомового имущества. Для установления общих правил или получения разрешения на кондиционер необходимо собрать не менее двух третей голосов, которые распределены неравномерно и зависят от размера жилплощади. «У собственника, чья квартира больше, больше и голосов на собрании дома. Это надо учитывать, если жильцы хотят воспользоваться общедомовым имуществом», — пояснил Бондарь.

Как отменить решение собственников жилья

Даже если получить одобрение большей части собственников квартир на установку кондиционера или остекление балкона, это решение могут обжаловать. На это недовольным жителям дается шесть месяцев для обращения в суд и признания итогового протокола собрания недействительным.

«Еще один вариант, когда и протокол утвердили, и внешнюю конструкцию на фасаде возвели, но если она нарушает строительные нормы, то ее тоже придется демонтировать», — предупредил Бондарь.

Он пояснил, что недовольные жильцы могут обратиться в управляющую организацию. Она самостоятельно заказывает экспертизу, и если нарушение строительных норм подтверждается, то владельца заставят все убрать. Также управляющая компания имеет право заставить жильцов временно очистить фасады в случае планового капитального ремонта.

Как установить кондиционер или застеклить балкон по правилам

Прежде чем проводить любые работы, которые касаются фасада здания, лучше всего обратиться в управляющую организацию, чтобы узнать, есть ли утвержденные собственниками правила единого стиля дома.

«Если такое решение уже приняли на голосовании, то ничего дополнительно делать не потребуется», — добавил собеседник 360.ru. Но если правил нет, то лучшим выходом станет организация голосования через «Госуслуги Дом» с подключением управляющей компании. Организация встречи, протокол, голосование и все юридические документы лягут на ее сотрудников.