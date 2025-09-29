Сегодня 13:41 Фанатам Signal не возвращают деньги за билеты. Как праздник жизни превратился в мучительный квест? Юрист Хмелевской объяснил, как подать претензию организаторам фестиваля «Сигнал» 0 0 0 Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В 2025 году музыкальный фестиваль Signal, который традиционно проходит в Николе-Ленивце под Калугой, перенесли в Москву. Из-за этого многие участники не смогли его посетить, решили вернуть билеты и получить деньги. С тех пор прошло больше месяца, а пополнение на карту увидели далеко не все. Почему так произошло, во сколько обошлась проходка и как правильно оформить возврат — в материале 360.ru.

Почему фестиваль Signal перенесли в Москву В этом году мероприятие должно было состояться с 14 по 18 августа в Николе-Ленивце Калужской области. За неделю до фестиваля администрация события заявила — локацию переносят в Москву. Даты тоже изменились — с 15 по 17 августа. Организаторы объяснили: они согласовывали площадку с местными властями заранее, выполняли все требования профильных служб, строили необходимую для проведения фестиваля инфраструктуру, но все равно получили отказ. «Восьмого августа администрация сельского поселения уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля. Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Николе-Ленивце стала невозможной», — написали в сообществе события в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что предложили обладателям билетов Тем, кто не смог добраться в указанные дни в столицу, предложили вернуть деньги или обменять билеты на другие фестивали: Intervals;

NUR;

Outline;

Newstar Camp / Weekend;

Stereoleto;

«Круто»;

«Фестик»;

«Это База»;

«Дикая Мята». Также по ним получится пройти на мероприятия трех столичных площадок: «Космонавт», VK Stadium и DEX. Кроме того, билеты будут действительны на Signal в 2026 году.

«Убытки, связанные с невозвратными затратами, возникшими при переносе, дополнительными расходами и потерей почти всех партнеров, поставили фестиваль в крайне сложную финансовую ситуацию. Мы столкнулись с необходимостью единовременно вернуть средства за тысячи билетов», — сообщили организаторы в конце августа. По состоянию на 29 сентября, деньги поступили по 5425 обращениям. Работа продолжается. Но многим кажется, что очень медленно.

Фото: Деньги / Медиасток.рф

Что говорят о возврате билетов пострадавшие Большинство участников подали заявки на возврат денег сразу после публикации информации о смене локации. «Я купила билет подруге в подарок еще в феврале, тогда он стоил 10 тысяч рублей. Она очень хотела туда поехать. После объявления о переносе всего за неделю до мероприятия подруга вернула мне билет, так как, наоборот, планировала уехать из города отдохнуть», — рассказала 360.ru Наталья. После оформления обращения организаторы попросили подождать 10 дней. Срок прошел, но деньги никто так и не вернул. Тогда Наталья начала писать в кассу TicketCloud, через которую оплатила проходку. «Я писала им в поддержку. Мне неловко перед подругой, потому что это был подарок на день рождения и она уже полгода без него. Хотелось на эти деньги купить что-то или просто перевести, но пока их нет», — объяснила Наталья.

Фото: Мобильные телефоны / Медиасток.рф

Одновременно пострадавшая попыталась достучаться до организаторов фестиваля. В итоге женщине перестали отвечать везде. В отчаянии она отправилась в соцсети «Сигнала», но модераторы группы никак не реагировали на ее сообщения. В одной из последних отписок представители мероприятия попросили у Натальи больше времени и войти в их положение. «Для меня это было бы окей, если бы они сразу честно написали. Моя гипотеза — у них просто нет денег на возвраты. Они потратили все на исполнителей. Сейчас я растеряна и просто надеюсь, что в какой-то момент они все-таки вернут средства», — отметила Наталья. Людмила тоже пытается оформить возврат — из-за смены локации попасть на фестиваль не получилось, а проходка обошлась слишком дорого. Как и многие другие, девушка подала заявку.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«На почту пришла стандартная отбивка, что заявка на возврат принята, ожидайте ответа в течение 10 дней, но больше никаких писем не было», — рассказала 360.ru пострадавшая. В отличие от Натальи, Людмила настроена решительно: если стоимость билета не вернут, она намерена писать претензию на имя организатора фестиваля. К слову, Людмила была фанатом Signal, ездила на него пять лет подряд, но из-за испорченного впечатления в 2026-м уже не собирается. Александра планировала поехать на Signal-2025 с тремя своими подругами. Подобный опыт у них был в прошлом году, и девушки решили повторить. После новости о смене локации они сразу же оформили возврат, но деньги, как и многим другим, до сих пор не пришли. «Я думаю, мы точно не одни с этой проблемой. Хочется верить, что организаторы фестиваля Signal действительно предпринимают какие-то действия для возврата средств. Пока мы получаем от них шаблонные отписки, что очень нас расстраивает как гостей и любителей фестиваля. Мы понимаем, что организаторы наверняка сами пострадали из-за сложившейся ситуации, но их отношение нам не нравится. Объединиться с кем-то еще из пострадавших не пытались», — объяснила 360.ru Александра.

Фото: Ilya Galakhov / www.globallookpress.com

В 2026-м подруги, ожидаемо, на Signal не собираются. Решение Дарьи, еще одной пострадавшей, о возможности поездки на фестиваль в следующем году будет приниматься, исходя из того, вернут ли ей потраченные на билет средства. «Если деньги вернут, то, возможно, обдумаю возможность поехать. Пока что собираюсь писать досудебную претензию по закону о защите прав потребителей. Если не получу ответа — пойду в суд», — пояснила для 360.ru Дарья. Как и все остальные, сразу после новости о смене локации участница «Сигнала» оформила возврат и связывалась с платформой Ticketscloud для уточнения информации. Результатов это не принесло, как и многократные обращения к организаторам по почте и в официальном сообществе «ВКонтакте». Зато Александр решил не сдавать билеты и планирует посетить фестиваль в следующем году. «Они идут на контакт, но не справляются с потоком», — объяснил 360.ru фанат фестиваля.

Фото: Медиасток.рф

Что думают о ситуации вокруг фестиваля юристы Здесь очевидно нарушены права потребителей, объяснил 360.ru юрист и основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской. За это администрацию фестиваля можно оштрафовать, вступив в потребительские общества. Нельзя забывать и о Роспотребнадзоре, который обязан отслеживать подобные инциденты. Ведомство может провести проверку и выписать серьезные штрафы. «Можно написать претензии организаторам мероприятия. При направлении документа в установленном законом порядке администрации фестиваля выгоднее как можно скорее эту претензию исполнить. В противном случае они должны будут доплатить держателю проходки сверху 50% в качестве штрафа за несвоевременность возврата. Это очень жестко регулируется», — пояснил юрист.

Фото: Konstantin Kokoshkin / www.globallookpress.com

В претензии следует указать причину, по которой возвращается билет, — смена локации организаторами, номер проходки, счет, куда можно вернуть средства, приложить копию билета, чека о покупке, указать ИНН и адрес компании-организатора. Документ направить по адресу, который обычно указывают в проходке.

Интересно Важно направить претензию именно организаторам, потому что некоторые путают их с распространителями. Важно направить претензию именно организаторам, потому что некоторые путают их с распространителями.

Если ответа не последовало, с претензией можно смело идти в Роспотребнадзор. Чтобы немного припугнуть администрацию фестиваля, можно написать заявление в прокуратуру. Это вряд ли продвинет дело, но может заставить организаторов действовать быстрее, так как прокуроры начнут задавать вопросы. Можно объединиться с другими пострадавшими и подписать коллективную жалобу, что также сдвинет ситуацию с мертвой точки. Что делать в случае, если компания-организатор объявит себя банкротом? Такое действительно может случится, объяснил Хмелевской, однако не все так просто. После начала процедуры зрителям нужно будет подать заявление о включении себя в реестр требований кредиторов организации. После этого компания должна будет вернуть не только стоимость билета, но и заплатить штраф. Потребуется продать имущество компании. Если его не хватит на оплату всех долгов, то затронут имущество генерального директора и учредителей.