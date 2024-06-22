Сегодня 21:18 Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Общество

Киберспорт

Москва

Традиционная спартакиада «Комус» прошла в Лужниках в Москве. Это масштабное мероприятие проводят каждый год. В 2024-м оно объединило две тысячи участников. Состязались спортсмены в 18 разных дисциплинах.

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На спортивном треке борьба развернулась за командное и индивидуальное первенство в волейболе, мини-футболе, баскетболе 3×3, плавании, прыжках в длину, креативном командном забеге и других беговых дисциплинах, планке на время, отжиманиях, армрестлинге и многих других видах спорта. Причем некоторые из них стали новинками в программе. Так, состязания по бильярду и офисному триатлону на спартакиаде этого года провели в первый раз. Еще одно новшество — обширный киберспортивный трек. И это неудивительно — киберспорт становится все более популярным в России, поэтому его просто не могли не ввести в программу спартакиады.

Фото: Телеканал «360»

Для гостей и болельщиков также организовали целую VR-зону с разными цифровыми активностями. «Новым видом спорта в этом году для спартакиады является киберспорт. Мы видим точки развития спартакиады на следующий год и пойдем по пути фиджитал-спорта, уже совместим наших киберспортсменов с реальной игрой на футбольном поле», — отметила руководитель отдела Еvent-PR компании «Комус» Анна Липилина. Призовой фонд спартакиады составил пять миллионов рублей. Присоединиться к соревнованиям мог любой желающий. Для этого требовалась лишь предварительная регистрация. В этом году свои силы в Лужниках решили испытать около двух тысяч человек.

Фото: Телеканал «360»

«Это суперсобытие, потому что столько счастливых, довольных и много в одном месте собранных лиц мне давно не приходилось видеть. Я думаю, что если это проводится раз в год, — это пример для других организаций, потому что такие мероприятия можно проводить каждую неделю», — поделился впечатлениями титулованный тренер московского «Спартака» Олег Романцев. Участникам спартакиады вручали призы от компании «Комус» и партнеров спартакиады. Отличное настроение и массу впечатлений получили зрители соревнований — для них подготовили множество развлечений и мастер-классов. Дети могли покататься на аттракционах, посетить скалодром и разные мастер-классы, например, по косоплетению, а взрослым посетителям предлагали пройти интересные квесты или позаниматься с профессиональным фитнес-инструктором. Подкрепиться можно было бесплатно — на территории работали несколько бесплатных фуд-зон с прохладительными напитками и снеками. Кроме того, желающие могли попробовать новые блюда разных кухонь мира на специальных гастрономических станциях.

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