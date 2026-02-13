Сегодня 19:03 «Евший русских младенцев» Зубарев рвется в кино: неужели «Скуфа» пустят в прокат в России 0 0 0 Фото: Соцсети Александра Зубарева, cтоп-кадр трейлера фильма Общество

Кино

Блогеры

ВСУ

Россия

Украина

Весной в российских кинотеатрах может выйти новая комедия об эталонном скуфе по имени Аркадий. Сыграл этого мужчину стример и детский балетмейстер (что? да!) Александр Зубарев. Тот самый блогер, который «ел бургеры с русскими младенцами». Общественники от происходящего в шоке, Минкультуры уверяет, что прокатного удостоверения фильму не давало, а «Атмосфера кино» при этом анонсирует выход ленты 16 апреля.

Кто снялся в «Скуфе» О том, что Зубарев снимается в российской комедии «Скуф», стало известно еще прошлым летом. Представляли проект как «остроумное исследование социальных стереотипов, межпоколенческих противоречий и семейных отношений». Режиссером фильма выступил основатель кинокомпании SoFilm, создатель фильма «Осьминог» Алексей Степанов. Зубарев сыграл мужчину средних лет по имени Аркадий, который разочаровался в жизни. Свободное время ему нравится коротать с выпивкой у телевизора либо играть в компьютерные игры. За что близкие считают Аркадия скуфом. Но его как будто бы все устраивает. На кардинальные перемены главный герой решается только после того, как дочь не пригласила его на свадьбу. Но, судя по описанию на «Кинопоиске», чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне. Помимо Зубарева, главные роли в фильме исполнили: Валентина Карнаухова (Валя Карнавал)

Иван Шумихин

Дарья Екамасова

Кристина Бабушкина

Николай Василенко

Леонид Якубович

Тамара Турава

Виссарион Лобжанидзе

Мариетта Азарян

Интересно В 2024-м «скуф» едва не стал словом года по версии портала «Грамота.ру», но немного уступил вайбу. Мемное понятие до сих пор остается очень популярным, как и производные от него, например, глаголы «соскуфился» и «оскуфел», что означает сдал, потолстел, перестал заботиться о своем внешнем виде. Причем употребляют это слово необязательно в оскорбительном ключе, чаще это делается в шутку.

Кто такой Александр Зубарев и когда он «ел младенцев»

Александр Зубарев родом из Донецка из бедной семьи. Своего отца он не знает, старший брат был наркоманом и в итоге умер у него на руках. Тянула всех мать. Эти подробности блогер рассказывал в одном из интервью несколько лет назад.

Достаточно рано Зубарев начал увлекаться народными танцами. Причем достаточно успешно — вместе с разными творческими коллективами он даже успел поколесить с концертами по Европе. После Майдана решил уехать в Китай, где зарабатывал на жизнь съемками в рекламе, подтанцовкой в ночных клубах и выступлениями на корпоративах. Популярным блогером Александру помогла стать пандемия коронавируса — в 2020 году он как раз находился в том самом злополучном городе Ухань. Ролики, которые снимал Зубарев, в тот период залетали в TikTok на миллионы просмотров. Сейчас в этой соцсети на него подписаны 8,5 миллиона человек, а в Telegram — почти полтора миллиона.

Фото: Соцсети Александра Зубарева

Еще одна статья дохода инфлюенсера — реклама разных онлайн-казино у себя на эфирах. А в 2025-м он даже стал амбассадором одного из запрещенных в России букмекеров с обширными связями на Украине, отметил Life. У Зубарева специфичный юмор, который, вероятно, привлекает его подписчиков. Тут на вкус и цвет, как мы помним, товарищей нет. Но кому в здравом уме могут нравится штуки на стриме из китайского кафе о бургерах с русскими младенцами — большой вопрос. А Зубарев так шутил во время своего очередного эфира из китайского кафе.

Потом, после шквала критики, оправдывался тем, что это «просто такой юмор». Вместе с тем именно в это время один из ресторанов в Киеве устроил скандальную акцию с дележкой торта в виде ребенка, лежащего на российском триколоре. В меню праздника также присутствовали «Печень ополченца» и бургер «Дом профсоюзов».

Фото: Соцсети Александра Зубарева

В дальнейшем блогер поразил подписчиков из России пожеланием удачи ВСУ. Произошло это весной 2023 года. «Пусть у вас все получится, ребята», — выдал Зубарев перед обстрелом боевиков белгородского Шебекина.

Анонс «Атмосферы кино» и заявление Минкультуры В начале февраля прокатная компания «Атмосфера кино» объявила, что «Скуф» выйдет в кино с 16 апреля. Правда, не очень понятно, как это возможно, если за прокатным удостоверением создатели комедии даже не обращались. О том, что Минкультуры не получало заявок на выдачу этого документа, в ведомстве заявили в ответ на запросы ТАСС и РБК. Происходящее крайне возмутило актрису и общественного деятеля Яну Поплавскую, она выступила категорически против выхода «Скуфа» в российском прокате и жестко прошлась по команде, которая создала этот проект.

[В Минкультуры утверждают], что даже не получали заявлений от продюсеров этого фильма. И этому есть очень простое объяснение: у продюсеров так хорошо накатана дорожка к тем, кто выдает прокатные удостоверения, что они даже не сомневались, что все у них будет. Яна Поплавская

«Стоит обратить внимание на дату, когда продюсеры хотят запустить прокат: это светлая Пасхальная неделя. И конечно, это время выбрано неслучайно, с учетом того, как либералы и заукраинцы стремятся опорочить все, что связано с православной верой», — добавила актриса.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

Отдельно она отметила, что над системой, которая обязана защищать российские культурные и духовные ценности, но по каким-то причинам этого не делает, в голос смеется даже украинский антизеленский блогер Анатолий Шарий. «Да мы — россияне, и сами от этого в шоке! Но нам что-то не до смеха», — отрезала она.

Зубарева предложили признать иноагентом Также против выхода фильма «Скуф» с Зубаревым выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, подобные картины созданы только для разжигания скандалов.

По мнению Иванова, выдача прокатного удостоверения фильму с этим блогером станет оскорблением для всех россиян, для участников СВО, для памяти погибших детей.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма

«Этот человек, уроженец Донецка, имеющий украинское гражданство, публично в прямом эфире шутил о „бургерах с русскими младенцами“, присоединившись тем самым к циничному русофобскому флешмобу, запущенному на Украине. Мы требуем незамедлительно признать данного блогера иностранным агентом и не допустить выхода фильма „Скуф“ на экраны», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru. Кроме того, продолжил общественник, Зубарев ранее занимался тем, что собирал донаты для ВСУ. Напомнил он и об уже упомянутом выше пожелании удачи при нападении на Шебекино. «Куда пойдут кассовые сборы от фильма? Будут ли эти деньги, уплаченные российскими зрителями, конвертированы в новую порцию русофобии или, не дай бог, в помощь тем, кто убивает российских солдат и мирных жителей?» — поинтересовался Иванов. В заключение он выразил уверенность, что единственной целью создателей комедии была провокация ради скандала. И неслучайно продюсерами ленты выступают структуры, связанные с людьми, которым недавно запретили въезд в Россию, справедливо заметил глава «России православной».