«Это всегда плохо». Ветврач раскритиковал леопардовый окрас у пса на Патриарших прудах
Ветеринар Шеляков: искусственный окрас грозит животным интоксикацией
Ответственный владелец должен делать все возможное, чтобы его питомцу было лучше. Искусственный окрас шерсти к этому не относится — он опасен для здоровья животных, предупредил в беседе с 360.ru ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Таким образом он прокомментировал новость о выкрашенной под леопард собаке на Патриарших прудах.
Смертельный случай
По словам специалиста, ветеринары крайне негативно относятся к покраске питомцев.
«Неоднократно приходилось спасать животных с подобными экзотическими окрасками от интоксикации, от аллергии, от расчесов и так далее. Обычно красят котят, когда их пытаются выдать за экзотическую породу. Поэтому мы всегда говорим, что если вы видите какого-то котенка с космическими раскрасками — это не чудеса селекции. Это означает, что животному срочно нужна помощь», — предупредил Шеляков.
Краски ничего хорошего кроме «кичевости», «статусности» и привлечения лишнего внимания не дают, добавил ветврач.
«Это только какие-то фантазии владельца, на самом деле не очень здоровые. Для животного это всегда плохо. Всегда», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил о смертельном случае, когда уток выкрасили в яркий цвет для защиты от хищных птиц.
«В итоге краска, которая была нанесена на перо, смыла весь водоотталкивающий слой у птиц, и они просто утонули. То есть раскрашенные птицы не могли держаться на воде», — рассказал Шеляков.
Зачем и для чего?
Ветеринар заявил, что люди всегда должны задавать себе два вопроса и четко на них отвечать: «Что хотим, зачем хотим?» В случае с покраской животных на эти вопросы не будет никакого ответа.
«Ответственный владелец должен делать все, чтобы было лучше его животному. Минимизировать все риски, минимизировать воздействия на организм животных. А в данном случае мы видим: для чего? Животному это совершенно не нужно. Это нужно только для владельца», — заверил Шеляков.
Он посоветовал желающим выделиться приобретать для питомцев соответствующую атрибутику, например, ошейник со стразами.
«Атрибутные аксессуары могут быть совершенно фантастические, но на кожу ничего наносить не надо, конечно», — резюмировал специалист.
Бульдога с леопардовым окрасом заметили на Патриарших прудах 22 августа. Собаку выгуливала эффектная женщина. Журналисты заявили, что мода на леопард зашла слишком далеко.