«Это всегда плохо». Ветврач раскритиковал леопардовый окрас у пса на Патриарших прудах

Ответственный владелец должен делать все возможное, чтобы его питомцу было лучше. Искусственный окрас шерсти к этому не относится — он опасен для здоровья животных, предупредил в беседе с 360.ru ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Таким образом он прокомментировал новость о выкрашенной под леопард собаке на Патриарших прудах.

Смертельный случай

По словам специалиста, ветеринары крайне негативно относятся к покраске питомцев.

«Неоднократно приходилось спасать животных с подобными экзотическими окрасками от интоксикации, от аллергии, от расчесов и так далее. Обычно красят котят, когда их пытаются выдать за экзотическую породу. Поэтому мы всегда говорим, что если вы видите какого-то котенка с космическими раскрасками — это не чудеса селекции. Это означает, что животному срочно нужна помощь», — предупредил Шеляков.

Краски ничего хорошего кроме «кичевости», «статусности» и привлечения лишнего внимания не дают, добавил ветврач.

«Это только какие-то фантазии владельца, на самом деле не очень здоровые. Для животного это всегда плохо. Всегда», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о смертельном случае, когда уток выкрасили в яркий цвет для защиты от хищных птиц.

«В итоге краска, которая была нанесена на перо, смыла весь водоотталкивающий слой у птиц, и они просто утонули. То есть раскрашенные птицы не могли держаться на воде», — рассказал Шеляков.